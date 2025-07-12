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Где сейчас звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, которая молчит о войне в Украине

Суббота 12 июля 2025 10:03
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Где сейчас звезда сериала "Школа" Лиза Василенко, которая молчит о войне в Украине Лиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Когда-то Лиза Василенко стала известной после роли в сериале "Школа". Долгое время она была любимицей украинских подростков, но после скандального переезда в Россию и унизительных заявлений об Украине, потеряла расположение зрителей и попала в базу "Миротворца".

Что изменилось с того времени, где сейчас живет Василенко и действительно ли пересмотрела свои взгляды - узнайте в материале на РБК-Украина.

Скандальное заявление Лизы Василенко об Украине

"Когда со мной случается какая-то хрень, я всегда думаю о том: "Любо лучше сдохнуть здесь, чем в Украине", - со смехом заявила актриса интервью российской блогерше в 2021 году.

Она также поделилась, что в Москве, куда переехала в юном возрасте, подверглась насилию со стороны взрослого мужчины, когда ей было всего 17 лет.

После этих слов и откровенных заявлений ее данные появились в базе "Миротворец" - Лизу внесли как лицо, участвовавшее в информационных кампаниях против Украины.

Где сейчас звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко, которая молчит о войне в УкраинеЛиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

На фоне волны критики, которая накрыла соцсети, Василенко не сдерживалась в ответ.

"Захейтили. В плане патриотизма, вроде променяла страну, ля-ля-ля. Но я никак на это не реагирую. Если честно, я могу назвать таких людей тупыми. Это тупость - судить человека по национальности, после того, куда он поехал или не поехал...", - сказала тогда девушка.

По ее словам, она даже пыталась "решить" ситуацию с включением в "черный список" с помощью взятки, но безрезультатно.

Где сейчас звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко, которая молчит о войне в УкраинеЛиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

Роман с россиянином

В 2023 году Лиза перестала скрывать свои отношения со скандальным российским исполнителем Моргенштерном, которого в России обвиняли в распространении наркотиков и объявили "иноагентом".

С началом романа девушка сообщила, что покинула OnlyFans, где ранее публиковала контент 18+.

Где сейчас звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко, которая молчит о войне в УкраинеЛиза Василенко и Моргенштерн (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

"Я больше не пользуюсь онлифансом," - коротко прокомментировала она тогда.

Сам Моргенштерн, несмотря на жизнь за границей, никогда публично не выступал против войны в Украине.

В конце 2024 года российские СМИ сообщили о разрыве звезды "Школы" с Моргенштерном - она удалила все совместные фото с музыкантом из своих соцсетей.

Как сейчас живет Лиза Василенко

После полномасштабного вторжения России Лиза в интервью Рамине Эсхакзай заявила, что жалеет о сказанном ранее.

Она заверила, что покинула РФ и даже участвовала в антивоенных протестах в Москве.

Сейчас экс-звезда сериала "Школа" живет в Европе. Судя по геотегам в Instagram, сейчас она живет в Лондоне.

Где сейчас звезда сериала &quot;Школа&quot; Лиза Василенко, которая молчит о войне в УкраинеЛиза Василенко (фото: instagram.com/elizabethvasilenko)

В августе 2024 года Василенко сообщила подписчикам, что у нее обнаружили диабет первого типа, который требует пожизненного лечения.

В соцсети появилось фото, на котором она вводит себе инсулин.

О войне в Украине Лиза сейчас не упоминает в своих публикациях.

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