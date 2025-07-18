Дивом вижив: зірка театру Франка ледь не помер після жахливої ДТП

Український актор Роман Ясіновський, відомий за ролями у фільмах "Довбуш" та "Будинок "Слово", пригадав страшну аварію, яка сталася з ним у 2007 році на Великдень. Тоді зірка театру ім. Івана Франка дивом вижив після того, як маршрутка перекинулася дорогою на Тернопіль.

Як повідомляє РБК-Україна , про це актор розповів у відвертому інтерв'ю Аліні Доротюк.

Як Ясіновський травмувався під час ДТП

"Розбив головою скло, тормозив головою по асфальту. Я сидів збоку. Просто біля мене був такий дядько поважної ваги. Мене довезли до лікарні. З важких був я і ще жінка, здається. Всі вижили", - поділився він.

Найскладніше почалося після потрапляння до сільської лікарні, де йому не надали якісну допомогу. Актор опинився серед найтяжчих постраждалих.

"В мене не було половини шкіри голови. Думали, що відкрита черепно-мозкова, але, слава Богу, була закрита", - розповів він.

Його доправили до лікарні у районному центрі Ланівці, де на місці не було хірурга, адже це були святкові вихідні.

"Прийшов лікар. Він був, звичайно, під шафе. Він же не знав, що його викличуть терміново, тому що не вистачало людей. Він мене заштопав та помив голову дустовим милом. Мене перев’язали й поклали в палату", - пригадав актор.

Ясіновський про страшну аварію (скриншот)

Як Роман ледь врятувався

Вже за кілька днів у нього почалася температура під 40. Зрештою він наполіг на переведенні до лікарні в Тернополі.

"Я прокидаюся, а мені погано. Кажу: "Їдемо в Тернопіль". Підписую всі документи, що беру відповідальність на себе. Мене привозять, знімають з мене всі пов’язки - там жах", - розповів він.

Попри загрозу інсульту в дорозі, Ясіновський поїхав. В іншій лікарні у нього діагностували сепсис.

"Мене бриють налисо, бо ніхто не побрив там. Відкривають всі рани - там сепсис. Мене там обколюють всякими речами й рятують", - поділився він.

На щастя, лікарі встигли врятувати йому життя. Якби він не звернувся до них, то міг померти.

"Буквально день, мені сказав лікар, максимум два. Якби не приїхав у Тернопіль, я б загинув від сепсису. Просто зараження крові було б", - пригадав він.