"Дерлася на кран": учасниця скандальної вечірки в Дубаї шокувала правдою про Марію Ковальчук

Мілена Долганова - одна з учасниць гучної вечірки в Дубаї, після якої українську модель Марію Ковальчук знайшли непритомну з важкими травмами, публічно виступила із власною версією подій.

В ексклюзивному коментарі РБК-Україна вона спростовує звинувачення, які пролунали в інтерв’ю моделі, та наводить докази з матеріалів слідства.

“По-перше, майже все, що каже Марія та її мати - брехня. По-друге, мені не 16 років, і я не громадянка РФ, як це прозвучало на телеканалі 1+1 зі слів Марії. Навіщо вона назвала мене росіянкою? Щоб викликати до мене більше ненависті?”, - заявляє Мілена Долганова.

За її словами, вона народилася в Києві й більшу частину життя прожила в Україні.

Наразі вона є резиденткою Обʼєднаних Арабських Еміратів, мешкає в Дубаї, де навчається та працює у сфері маркетингу.

Мілена Долганова (фото надане дівчиною)

"Ніхто її не чіпав - це підтверджено офіційно"

Мілена стверджує, що в інтерв’ю росіянці Ксенії Собчак Ковальчук та її мати свідомо приховали низку ключових фактів, які містяться в офіційному звіті про розслідування.

За словами Долганової, цей документ має на руках і сама мати Марії, яка розсилала його всім фігурантам справи.

“Цю справу розслідували одразу три структури: поліція, прокуратура та служба безпеки Дубаю. І всі дійшли одного висновку - винних немає. Вона зробила це сама”, - підкреслює дівчина.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Згідно з даними, наданими учасницею вечірки, Марія вийшла з номера готелю близько 21:15.

При цьому вона не звернулася по допомогу до адміністрації, охорони чи персоналу. Це підтверджено камерами спостереження - як готельними, так і зовнішніми.

Що відбулося протягом п’яти годин?

Ключовим питанням, за словами Мілени, залишається те, що Марія опинилася на будівництві лише через п’ять годин після виходу з готелю - о 2:09 ночі.

“Це підтверджено показами двох охоронців, які її проганяли. Вони повідомляли, що, попри неодноразові заборони, дівчина намагалася проникнути на територію. Де вона була ці п’ять годин? Вона відповідає просто - не пам’ятаю. Її мати взагалі про це не згадує, наче цього часу не існувало”, - коментує Долганова.

Марія Ковальчук (фото: instagram.com/marielouna__)

Також, за її словами, є свідки, які бачили, як Марія дерлася на будівельний кран. І жодного факту переслідування камерою не зафіксовано.

“Мовчання - не ознака вини”

Учасниця вечірки також звернула увагу на психоемоційний стан Марії за кілька днів до інциденту.

“До вечора третього дня вона почала істерити й говорити, що в неї всередині порожнеча, що все набридло, що більше ніхто її не побачить. Вона вже перелазила через огорожу балкона. Коли пішла з номера, ми подумали, що їй просто потрібно побути наодинці. Її речі, документи - усе лишилось. Вона взяла лише телефон. Але з нього не звернулась ані до мами, ані до поліції, ані до подруг. Не написала і не зателефонувала”, - заявила Долганова.

Вона також наголошує, що в номері були телефони та тривожні кнопки - зокрема в туалеті - які дозволили б миттєво викликати допомогу в разі небезпеки.

“Правду проігнорували - бо потрібен хайп”

“Дуже наївно думати, що в Дубаї можна відкупитися від поліції, прокуратури чи спецслужб. Але правда виявилася не такою видовищною, як скандал. І тепер усі, кого слідство визнало невинними, - у публічному просторі оголошені винними. А ті, хто зводить наклеп, - герої”, - резюмує Долганова.

За її словами, розслідування тривало чотири місяці. І завершилося без звинувачень. Проте, після виходу інтерв’ю Ковальчук, хвиля емоцій та хейту накрила всіх учасників вечірки.

Що саме розповідала Ковальчук

Тривалий час навколо інциденту із Марією Ковальчук ширилися суперечливі чутки, поки сама дівчина не порушила мовчання.

В інтерв’ю росіянці Ксенії Собчак вона вперше публічно назвала імена тих, кого вважає причетними до насильства.

За словами моделі, це Артем Папазов - син донецького бізнесмена Олега Папазова, а також його знайомі: Олександр Лаптинський, Олександра Мерцалова та Мілена Долганова.

Марія Ковальчук (скріншот)

Ковальчук згадує, що спочатку компанія відпочивала мирно, однак згодом поведінка хлопців стала агресивною - вони начебто не випускали її з готельного номера.

Що сталося далі - вона не пам’ятає. Припускає, що її могли побити або навіть скинути з висоти.

Водночас фігуранти історії усі звинувачення заперечують. За їхньою версією, Ковальчук "ніхто не чіпав", а вона сама нібито поводилася неадекватно.