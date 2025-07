Відома реперка образила українського морпіха, який пережив катування в полоні РФ (фото)

Як американська реперка образила українського військового

На своїй сторінці в X (Twitter) Бенкс нерідко робить провокаційні заяви. Нещодавно вона писала, що Конор Макгрегор надсилав їй свої "нюдси". Нині ж вона "репостнула" допис, в якому йшлося про українського військового. На фото було показано, як Кірієнко схуд у російському полоні.

Але реакція Бенкс була дивною. Вона видала грубий та зневажливий текст.

"Well something needed to stop his fat *ss from eating (Щось потрібно було, щоб зупинити його товсту д*пу від їжі)", - написала реперка.

Судячи з усього, Азілія вирішила, що такий її "жарт" був доречним. І, звісно, це обурило користувачів. Реперку вже вимагають "скасувати".

Допис Бенкс (скріншот)

Юзери пишуть:

"Можливо, ви також пожартуєте про Голокост?"

"Ти зараз серйозно?!"

"Це жахливий акаунт. Понад 200 тисяч підписників, але дуже мало лайків під більшістю дописів чи коментарів. Така голодний до уваги, що доводиться зачіпати біль і страждання інших людей, щоб привернути до себе увагу"

"Така дешева спроба хайпувати. Я навіть не злюся, бо ти жалюгідна"

"Твої коментарі про інших людей просто огидні"

"Що з тобою не так?"

"Це так ганебно та дешево, що аж сумно. Невже так зараз збирають лайки? Насміхаються з людини, яку тримала в полоні країна, що вбиває мій народ без причини? Ого, ти жалюгідна".

Хто такий Олександр Кірієнко

Військового тримали у полоні майже три роки. Олександр - морпіх 36 бригади, головний сержант взводу снайперів. Він повернувся додому у лютому цього року, під час обміну.

Кірієнко захищав Україну з 2014 року. Коли почалася повномасштабна війна, він перебував у Маріуполі, у квітні 2022 він та інші військові виходили з заводу Ілліча та потрапили в російський полон.

Кірієнко до полону (скріншот)

Відомо, що Кірієнко пережив катування. У полоні він схуд на 40 кілограмів, бачив, як на його очах помирали закатовані.

"До десятої вечора ти стоїш на ногах. На підлозі була біла смуга, і ми, як на плацу, вишиковувались. В камерах було відеоспостереження. Ми вишиковуємось і стоїмо. В туалет - по команді раз в три-чотири години. Не дай Боже, ти відійдеш від цієї лінії кудись. Вони постійно спостерігають і одразу біжить каральний загін", - пригадував Олександр.

Кірієнко після полону (скріншот)

Вже після звільнення з полону він дізнався, що його утримували в одній з найзакритіших колоній у Мордовії. Там українських військових катував російський "Доктор Зло". Цей "лікар" не просто не надавав полоненим медичну допомогу, він бив їх струмом, через що його також називали "Доктор Шокер". І, як з'ясували "Схеми", його ім'я - Ілля Сорокін.