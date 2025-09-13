"Зі мною вкрай нелегко". Олексій Суханов відверто заговорив про стосунки

Український телеведучий Олексій Суханов не поспішає афішувати свої стосунки. Водночас зізнається: з роками його ставлення до особистого життя змінилося.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментарі Суханова ТСН.

Що сказав Суханов про особисте життя

51-річний ведучий нині почувається щасливим. Раніше йому доводилося обирати між кар'єрою та особистим життям, проте тепер він навчився поєднувати ці сфери.

"Я вважаю, що у кожного є призначення. Колись я розповім про свою історію кохання. Бо раніше вона завжди нагадувала гру у дворовий футбол. І тільки зараз я починаю відчувати справжнісіньке щастя", - сказав він.

Суханов про особисте життя (фото: instagram.com/suhanov.official)​​​​​​​

За словами Олексія, життєвий досвід подарував йому мудрість та здатність йти на поступки, зокрема з собою.

Телеведучий також зізнався, яку правду почув від близької людини. З'ясувалося, що він може бути нестерпним у категоричності, вибагливості та судженнях. Це стало для нього важливим відкриттям і приводом для змін.

"І це насправді так, бо зі мною вкрай нелегко. Після цього я почав працювати над собою, став трохи м'якшим. Але ці зміни стосуються лише особистого життя", - зазначив він.

Олексій також поділився, що найважливішою для нього в стосунках є стабільність, а не пристрасть.

Олексій Суханов про стосунки (фото: instagram.com/suhanov.official)

Коротка біографія Суханова

Він народився та виріс у Росії. У 2012 році став ведучим ток-шоу "Говорить Україна", а нині веде програму "Говорить вся країна" та інші YouTube-проєкти.

У лютому 2014-го підтримав Революцію Гідності та згодом назавжди залишив РФ через їхню агресію проти України. У 2019 році набув українське громадянство, а у 2022-му показався з паспортом.

Суханов також мав досвід шлюбу. У нульових він одружився з коханою Ольгою, з якою познайомився на початку кар'єри в Іванові. Після 13 років сімейного життя пара розлучилися.

Раніше Олексій поділився ставленням до усиновлення. Він зізнався, що не проти стати батьком таким методом.