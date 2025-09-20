Дівчина Розового зухвало відповіла всім, хто критикує її та ветерана (фото)

Що написала блогерка

Так, дівчина Розового нині перебуває за кордоном. І там вона, як сама і зазначила, може спокійно відпочивати на морі.

"Добре, що в мене достатньо хороша самооцінка, щоб не сприймати хейт і спокійнесенько собі їсти хлібчик на морі", - написала Яна-Катерина.

Дівчина неохоче коментує скандал навколо свого обранця, але вже не вперше публічно його захищає. До цього вона висловилася про Розового в контексті звинувачень збоку його колишньої. Яна-Катерина запевняла, що між нею та Віктором немає натяків на токсичність.

"Шановні представники медіа і не тільки, хочу прояснити ситуацію. У наших стосунках немає жодних токсичних проявів, абʼюзу чи принижень. Я не є чиєюсь копією, не є розлучницею і тд. Те, що було в його минулих стосунках, мене не стосується. З Віктором нас поєднують щирі й гармонійні відносини", - стверджувала дівчина.

Чому навколо Розового виник скандал

Конфлікт між коміком і його колишньою дружиною Ольгою Мерзлікіною триває вже декілька місяців. Після оголошення про розлучення колишнє подружжя почало публічно ділитися подробицями приватного життя: лунали взаємні образи, звинувачення у зраді й навіть інтимні деталі, які Розовий розкрив в інтерв’ю Раміні.

Окремим етапом стала суперечка щодо грошей, зібраних на лікування коміка. Розовий вимагав публічного звіту про витрати. У відповідь Мерзлікіна в інтерв’ю Єфросиніній наголосила, що пройшла фінансовий моніторинг і надала повну звітність.

Але це пояснення не зняло напруги. Розовий знову публічно висловив претензії до колишньої та пригадав гучний випадок із Назарієм Гусаковим.