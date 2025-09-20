Девушка Розового дерзко ответила всем, кто критикует ее и ветерана (фото)

Что написала блогерша

Так, девушка Розового сейчас находится за границей. И там она, как сама и отметила, может спокойно отдыхать на море.

"Хорошо, что у меня достаточно хорошая самооценка, чтобы не воспринимать хейт и спокойно себе есть хлебчик на море", - написала Яна-Екатерина.

Избранница Розового отреагировала на хейт (скриншот)

Девушка неохотно комментирует скандал вокруг своего избранника, но уже не впервые публично его защищает. До этого она высказалась о Розовом в контексте обвинений со стороны его бывшей. Яна-Екатерина уверяла, что между ней и Виктором нет намеков на токсичность.

"Уважаемые представители медиа и не только, хочу прояснить ситуацию. В наших отношениях нет никаких токсичных проявлений, абьюза или унижений. Я не являюсь чьей-то копией, не являюсь разлучницей и тд. То, что было в его прошлых отношениях, меня не касается. С Виктором нас объединяют искренние и гармоничные отношения", - утверждала девушка.

Как девушка Розового реагирует на критику (скриншот)

Почему вокруг Розового возник скандал

Конфликт между комиком и его бывшей женой Ольгой Мерзликиной длится уже несколько месяцев. После объявления о разводе бывшие супруги начали публично делиться подробностями частной жизни: звучали взаимные оскорбления, обвинения в измене и даже интимные детали, которые Розовый раскрыл в интервью Рамине.

Отдельным этапом стал спор о деньгах, собранных на лечение комика. Розовый требовал публичного отчета о расходах. В ответ Мерзликина в интервью Ефросининой подчеркнула, что прошла финансовый мониторинг и предоставила полную отчетность.

Но это объяснение не сняло напряжения. Розовый снова публично высказал претензии к бывшей и вспомнил громкий случай с Назарием Гусаковым.