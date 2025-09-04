"Не моє": Єфросиніна зізналася, що думає про Мосейчук, Раміну та інших інтерв'юєрів (відео)
Ведуча та інтерв'юєрка Маша Єфросиніна висловилася про своїх колег. Зокрема вона відповіла, чи дивиться проекти Раміни, Яніни Соколової та інших.
Як повідомляє РБК-Україна, про це Маша розповіла під час розмови з Аліни Шаманською у новому випуску проекту "55 за 5", який виходить на "Ранку у великому місті" на ICTV2.
Кого дивиться Єфросиніна
Спочатку Шаманська спитала, чи подобаються ведучій інтерв'ю, які робить Олексій Суханов.
"Мені важко. В мене включається особисте ставлення. Я Альошу люблю. Давай так: я дивлюся своїх колег, коли, наприклад, готуюся до інтерв'ю з героєм, який в них був", - сказала Маша.
Коли ж Шаманська прямо спитала, чи дивилася б вона роботи Суханова саме "для себе", то Єфросиніна відповіла, що це, "скоріше не моє".
До категорії "не моє" також потрапили журналістка Раміна Есхакзай, Яніна Соколова та Емма Антонюк. А ще Марія висловилася про Наталію Мосейчук.
"Фух... Через героїв дивлюся. Я не знаю, як сказати. Ну, бо тільки до неї Буданов приходить, а я його дивлюсь. А я хочу його дивитись", - відповіла Єфросиніна.
Також Єфросиніна зізналася, що раніше могла відчувати заздрість. Йдеться про колег чи "конкурентів".
"Це були якісь професійні моменти. Я дуже багато приділяла свого життя, все своє життя, "досягаторству" і успіху. І було таке, що мені було важко сприймати інший успіх. Сьогодні я цьому радію, успіхам інших. І це одна з моїх великих перемог", - зізналася ведуча.
