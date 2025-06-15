"Зробив однозначний висновок": Кондратюк чесно відповів, чи спілкується з кумом з Росії

"Ні, жодних контактів з ним не було. Так, він справді родом із Луганська, але виріс у Маріуполі, де потім викладав на кафедрі хімії Приазовського університету. І мене щиро здивувало, що бомбардування рідного міста залишилися для нього непоміченими", - розповів Кондратюк.

Учасники "Що?Де?Коли?" (скріншот)

Телеведучий зізнався, що втратив віру у багатьох росіян, яких колись вважав близькими людьми.

"Взагалі багато з тих росіян, кого я вважав друзями, просто пристосувалися до нової реальності - і їм це вигідно", - каже Кондратюк.

За його словами, мовчання дозволяє цим людям продовжувати кар’єру, уникати відповідальності й залишатися у комфортному побуті.

Кондратюк наголосив, що не вірить у те, ніби ці люди просто "не розуміють", що відбувається.

"Я не настільки наївний, щоб вірити, ніби нічого не розуміють. Вони чудово усвідомлюють, що є такими самими співучасниками злочинів, як і російські військові, які принесли терор у Бучу, Маріуполь чи в інші міста і села України", - підкреслив ведучий.

Ігор Кондратюк (фото: РБК-Україна)

Продюсер також не бачить сенсу в діалогах із тими, хто свідомо відмовився бачити правду.

"Однак, що можу вдіяти? Телефонувати їм і казати: "Ай-яй-яй"? Це безглуздо. Бог їм суддя. Я для себе зробив однозначний висновок: вони - свідомі рашисти. Зокрема мій колишній друг і кум Андрій Козлов", - зазначив ведучий.

Він також підкреслив, що поняття "хороший росіянин" для нього більше не існує.

"Під це поняття хіба що потрапляють військові з Легіону "Свободная Россия", що воює на боці України проти окупантів. Можливо, також ті, хто донатить на ЗСУ. Усі інші - ні. Назвати їх хорошими у мене не повертається язик", - підсумував Ігор.

Ігор Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Нагадаємо, Ігор Кондратюк долучився до інтелектуального клубу "Що? Де? Коли?" ще у 1985 році й довгі роки залишався його активним учасником.

Він виступав у складі команди під керівництвом Андрія Козлова - президента Міжнародної асоціації цієї гри.

У 2008-му Кондратюк разом із командою здобув одну з найпрестижніших нагород шоу - "Кришталеву сову".

Однак після початку агресії Росії проти України у 2014 році продюсер розірвав усі зв’язки з російськими колегами.