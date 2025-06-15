"Сделал однозначный вывод": Кондратюк честно ответил, общается ли с кумом из России

"Нет, никаких контактов с ним не было. Да, он действительно родом из Луганска, но вырос в Мариуполе, где потом преподавал на кафедре химии Приазовского университета. И меня искренне удивило, что бомбардировки родного города остались для него незамеченными", - рассказал Кондратюк.

Участники "Что?Где?Когда?" (скриншот)

Телеведущий признался, что потерял веру во многих россиян, которых когда-то считал близкими людьми.

"Вообще многие из тех россиян, кого я считал друзьями, просто приспособились к новой реальности - и им это выгодно", - говорит Кондратюк.

По его словам, молчание позволяет этим людям продолжать карьеру, избегать ответственности и оставаться в комфортном быту.

Кондратюк подчеркнул, что не верит в то, что эти люди просто "не понимают", что происходит.

"Я не настолько наивен, чтобы верить, будто ничего не понимают. Они прекрасно осознают, что являются такими же соучастниками преступлений, как и российские военные, которые принесли террор в Бучу, Мариуполь или в другие города и села Украины", - подчеркнул ведущий.

Игорь Кондратюк (фото: РБК-Украина)

Продюсер также не видит смысла в диалогах с теми, кто сознательно отказался видеть правду.

"Однако, что могу поделать? Звонить им и говорить: "Ай-яй-яй"? Это бессмысленно. Бог им судья. Я для себя сделал однозначный вывод: они - сознательные рашисты. В частности мой бывший друг и кум Андрей Козлов", - отметил ведущий.

Он также подчеркнул, что понятие "хороший россиянин" для него больше не существует.

"Под это понятие разве что попадают военные из Легиона "Свободная Россия", воюющего на стороне Украины против оккупантов. Возможно, также те, кто донатит на ВСУ. Все остальные - нет. Назвать их хорошими у меня не поворачивается язык", - подытожил Игорь.

Игорь Кондратюк (фото: instagram.com/kondratiuk_official)

Напомним, Игорь Кондратюк присоединился к интеллектуальному клубу "Что? Где? Когда?" еще в 1985 году и долгие годы оставался его активным участником.

Он выступал в составе команды под руководством Андрея Козлова - президента Международной ассоциации этой игры.

В 2008-м Кондратюк вместе с командой получил одну из самых престижных наград шоу - "Хрустальную сову".

Однако после начала агрессии России против Украины в 2014 году продюсер разорвал все связи с российскими коллегами.