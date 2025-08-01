Довів плагіат у серіалі "Чорнобиль": український режисер виграв справу проти HBO

Український режисер Андрій Приймаченко після 6 років судової боротьби добився визнання свого авторства у сцені з серіалу "Чорнобиль". Компанія HBO використали його відео без дозволу.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів сам режисер у дописі на Facebook .

Що відомо про суд режисера з HBO

За словами Андрія, йому нарешті вдалося вкласти угоду з компанією, яка без дозволу використала його відео у першому епізоді серіалу "Чорнобиль" 2019 року.

Справу розглядали в Окружному суді Південного округу Нью-Йорка. І зрештою сторони дійшли згоди.

"Це суттєвий прецедент, коли вдалось відстояти авторське право українця у суді США у справі з однією з найбільших американських (і світових) медіакомпаній", - розповів він.

Деталі угоди він розкривати не став, оскільки це заборонено умовами договору. Проте наголосив, що боротьба була кропіткою.

"Коли я брався за цю справу у 2019, я не уявляв, наскільки довгим та складним буде цей процес. Два роки пандемії та понад три роки повномасштабного вторгнення росіян зробили цю справу ще важчою", - зауважив Приймаченко.

Яке відео використали в серіалі "Чорнобиль"

Йдеться про сцену з розшифровкою перемовин диспетчерів під час аварії на ЧАЕС, яку відтворили у стрічці.

За словами Андрія, саме його відео з цією візуалізацією було використано у проєкті без жодного дозволу.

Коли ж він звернувся до компанії виробника проєкту, щоб встановити справедливість і відстояти свої авторські права, ті відповіли зухвало.

"На доброзичливе звернення я отримав доволі зухвалі відповіді. Після цього ухвалив рішення йти судовим шляхом", - поділився він.

Зрештою він домігся справедливості та довів свої авторські права. Його відео з моментом розмови диспетчерів під час вибуху на ЧАЕС 26 квітня 1986 року було викладено у вільному доступі ще у 2013 році на YouTube-каналі "Студія Peredova".



Що відомо про серіал "Чорнобиль від HBO

Це п'ятисерійний серіал спільного виробництва Великої Британії та США. Над проєктом працювали сценарист Крейг Мезін та режисер Юган Ренк.

Історія зосереджена на подіях, які розгортаються після вибуху реактора на Чорнобильській атомній електростанції.

У серіалі відтворені свідчення очевидців аварії: як простих ліквідаторів, так і представників влади.