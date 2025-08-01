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Доказал плагиат в сериале "Чернобыль": украинский режиссер выиграл дело против HBO

Пятница 01 августа 2025 17:54
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Доказал плагиат в сериале "Чернобыль": украинский режиссер выиграл дело против HBO В сериале "Чернобыль" без разрешения использовали видео украинца (фото: facebook.com/pryymachenko)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинский режиссер Андрей Приймаченко после 6 лет судебной борьбы добился признания своего авторства в сцене из сериала "Чернобыль". Компания HBO использовали его видео без разрешения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал сам режиссер в заметке на Facebook.

Что известно о суде режиссера с HBO

По словам Андрея, ему наконец удалось заключить соглашение с компанией, которая без разрешения использовала его видео в первом эпизоде сериала "Чернобыль" 2019 года.

Дело рассматривали в Окружном суде Южного округа Нью-Йорка. И в конце концов стороны пришли к согласию.

"Это существенный прецедент, когда удалось отстоять авторское право украинца в суде США по делу с одной из крупнейших американских (и мировых) медиакомпаний", - рассказал он.

Детали сделки он раскрывать не стал, поскольку это запрещено условиями договора. Однако подчеркнул, что борьба была кропотливой.

"Когда я брался за это дело в 2019, я не представлял, насколько долгим и сложным будет этот процесс. Два года пандемии и более трех лет полномасштабного вторжения россиян сделали это дело еще тяжелее", - отметил Приймаченко.

Какое видео использовали в сериале "Чернобыль"

Речь идет о сцене с расшифровкой переговоров диспетчеров во время аварии на ЧАЭС, которую воспроизвели в ленте.

По словам Андрея, именно его видео с этой визуализацией было использовано в проекте без всякого разрешения.

Когда же он обратился в компанию производителя проекта, чтобы установить справедливость и отстоять свои авторские права, те ответили вызывающе.

"На доброжелательное обращение я получил довольно дерзкие ответы. После этого принял решение идти судебным путем", - поделился он.

В конце концов он добился справедливости и доказал свои авторские права. Его видео с моментом разговора диспетчеров во время взрыва на ЧАЭС 26 апреля 1986 года было выложено в свободном доступе еще в 2013 году на YouTube-канале "Студия Peredova".


Что известно о сериале "Чернобыль от HBO

Это пятисерийный сериал совместного производства Великобритании и США. Над проектом работали сценарист Крейг Мезин и режиссер Юган Ренк.

История сосредоточена на событиях, которые разворачиваются после взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции.

В сериале воспроизведены свидетельства очевидцев аварии: как простых ликвидаторов, так и представителей власти.

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