Перезапуск "Баффі": розкрито п'ять нових імен у головному касті (фото)
Перезапуск "Баффі - винищувачки вампірів" вже в роботі. Стало відомо, що до основного складу долучаться п'ять акторів.
Про це детальніше розповідає РБК-Україна з посиланням на Variety.
Хто зіграє в новій "Баффі"
До акторського складу приєднався молодий актор Фалі Ракотохавана. Він зіграє роль Г’юґо.
Фалі Ракотохавана (фото: instagram.com/falyrakotohavana)
Ава Джин в новому серіалі втілить персонажку Ларкін. Вона раніше грала у серіалі "Закон і порядок. Спеціальний корпус".
"Здається, я прямую до Саннідейлу! Вау! Я так рада бути частиною такого значущого світу та спадщини", - прокоментувала вона.
Ава Джин (фото: instagram.com/itsmeavajean)
Сара Бок постане у ролі дівчини на ім'я Ґрейсі. Вона раніше грала у серіалі "Розрив".
Сара Бок (фото: instagram.com/sarah_bock)
Даніель ді Томассо зіграє Ейба. Він відомий за ролями у серіалах "Відьми Іст-Енду" та "Особливо тяжкі злочини".
Даніель ді Томассо (фото: instagram.com/daniel_ditomasso)
А у ролі містера Бьорка постане актор Джек Катмор-Скотт. Він прославився роботами у фільмі "Опенгеймер" та серіалі "Фрейзер".
"Я неймовірно радий приєднатися до цього шоу! Потрапити у світ "Баффі" з цією командою - це мрія", - прокоментував він.
Джек Катмор-Скотт (фото: instagram.com/jackcutmorescott)
Хто зіграє головну винищувачку у новій "Баффі"
Раніше стало відомо, що роль головної героїні дісталася Раян Армстронг. Вона втілить нову винищувачку, яка боротиметься зі злом.
У відео можна побачити, як вона отримує радісну звістку особисто від Сари Мішель Ґеллар.
Зірка оригіналу теж з'явиться у серіалі, але як менторка. Вона також раніше анонсувала повернення кількох героїв з оригінального шоу. Навіть зазначила, що можуть "воскресити" загиблих персонажів.
Пілотна серія наразі перебуває у виробництві. Сара вже встигла поділитися першим фото зі сценарного читання, піднявши хвилю ностальгії серед фанатів.
Сара повертається до ролі Баффі (фото: instagram.com/sarahmgellar)
Яким буде сюжет перезапуску "Баффі"
Перезапуск обіцяє нову та захопливу історію, яка потішить гумором та напругою.
Пілотний епізод розповість історію юної "винищувачки" - мовчазної й розумної старшокласниці, яка дізнається про свої надзвичайні здібності.
Також у шоу порушуватимуть сучасні теми, наприклад, вплив соцмереж.
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