Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: "Сьогодні вони здаються найкрасивішими"

Цього літа Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич мали б відзначати першу річницю весілля. Проте 14 червня 2025 року життя актора та військового трагічно обірвалося у 32 роки. З цієї нагоди його дружина пригадала особливий день весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Мотрич.

Дружина Феліпенка зворушила фото з їхнього весілля

За словами ведучої, їхнє весілля було гарним, теплим і сповненим родинним затишком.

"Останні дні мене дуже розхитали і я забула про річницю весілля", - зізналася Катерина.

Раніше вона соромилася показувати фотографії з події публічно, оскільки мала скептичне ставлення до свого образу. Проте зараз ці кадри з коханим здаються найкрасивішими.

"Щось мені не подобалося в моєму образі. Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими та приносять мені велике тепло", - написала вона.

На одному з кадрів вона показала свою весільну сукню та вишиванку покійного чоловіка.

Які образи були на весіллі Феліпенка та Мотрич (скриншот)

На інших фото вони з Юрієм позують під час церемонії одруження, обіймаючись та тримаючись за руки.

Саме ці спогади допомагають Катерині переживати втрату та відчути присутність чоловіка поруч.

Рідкісні фото з весілля Феліпенка та Мотрич (скриншот)

Що відомо про загибель Юрія Феліпенка

Нагадаємо, актор загинув на фронті 14 червня 2025 року. Він служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес"..

Прощання з ним пройшло в Києві в Театрі на Подолі, де він працював, а згодом у Михайлівському соборі.

Трагічну новину про смерть воїна повідомила його дружина. Пара одружилася у червні минулого року.

Раніше вона розповіла, як дізналася про загибель чоловіка та що допомагає переживати втрату.