ua en ru
Вт, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: "Сьогодні вони здаються найкрасивішими"

Вівторок 12 серпня 2025 21:09
UA EN RU
Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: "Сьогодні вони здаються найкрасивішими" Феліпенко та Мотрич мали б відзначати річницю весілля (фото: instagram.com/motrichka)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Цього літа Юрій Феліпенко та Катерина Мотрич мали б відзначати першу річницю весілля. Проте 14 червня 2025 року життя актора та військового трагічно обірвалося у 32 роки. З цієї нагоди його дружина пригадала особливий день весілля.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Мотрич.

Дружина Феліпенка зворушила фото з їхнього весілля

За словами ведучої, їхнє весілля було гарним, теплим і сповненим родинним затишком.

"Останні дні мене дуже розхитали і я забула про річницю весілля", - зізналася Катерина.

Раніше вона соромилася показувати фотографії з події публічно, оскільки мала скептичне ставлення до свого образу. Проте зараз ці кадри з коханим здаються найкрасивішими.

"Щось мені не подобалося в моєму образі. Сьогодні ці фото здаються найкрасивішими, теплими та приносять мені велике тепло", - написала вона.

На одному з кадрів вона показала свою весільну сукню та вишиванку покійного чоловіка.

Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: &quot;Сьогодні вони здаються найкрасивішими&quot;Які образи були на весіллі Феліпенка та Мотрич (скриншот)

На інших фото вони з Юрієм позують під час церемонії одруження, обіймаючись та тримаючись за руки.

Саме ці спогади допомагають Катерині переживати втрату та відчути присутність чоловіка поруч.

Дружина Феліпенка показала рідкісні фото з їхнього весілля: &quot;Сьогодні вони здаються найкрасивішими&quot;Рідкісні фото з весілля Феліпенка та Мотрич (скриншот)

Що відомо про загибель Юрія Феліпенка

Нагадаємо, актор загинув на фронті 14 червня 2025 року. Він служив у 429-му окремому полку безпілотних систем "Ахіллес"..

Прощання з ним пройшло в Києві в Театрі на Подолі, де він працював, а згодом у Михайлівському соборі.

Трагічну новину про смерть воїна повідомила його дружина. Пара одружилася у червні минулого року.

Раніше вона розповіла, як дізналася про загибель чоловіка та що допомагає переживати втрату.

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші
Зеленський назвав втрати ЗСУ за добу: у росіян більші
Аналітика
Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа
Роман Коткореспондент РБК-Україна Китайський фактор. Чому Пекін рятує економіку Росії і що з цим робитимуть США та Європа