Жена Фелипенко показала редкостные фото с их свадьбы: "Сегодня они кажутся самыми красивыми"

Вторник 12 августа 2025 21:09
Жена Фелипенко показала редкостные фото с их свадьбы: "Сегодня они кажутся самыми красивыми" Фелипенко и Мотрич должны были бы отмечать годовщину свадьбы (фото: instagram.com/motrichka)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Этим летом Юрий Фелипенко и Екатерина Мотрич должны были бы отмечать первую годовщину свадьбы. Однако 14 июня 2025 года жизнь актера и военного трагически оборвалась в 32 года. По этому случаю его жена вспомнила особый день.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram Мотрич.

Жена Фелипенко растрогала фото с их свадьбы

По словам ведущей, их свадьба была красивой, теплой и наполненной семейным уютом.

"Последние дни меня очень расшатали и я забыла о годовщине свадьбы", - призналась Екатерина.

Ранее она стеснялась показывать фотографии с события публично, поскольку имела скептическое отношение к своему образу. Однако сейчас эти кадры с любимым кажутся самыми красивыми.

"Что-то мне не нравилось в моем образе. Сегодня эти фото кажутся самыми красивыми, теплыми и приносят мне большое тепло", - написала она.

На одном из кадров она показала свое свадебное платье и вышиванку покойного мужа.

Жена Фелипенко показала редкостные фото с их свадьбы: &quot;Сегодня они кажутся самыми красивыми&quot;Какие образы были на свадьбе Фелипенко и Мотрич (скриншот)

На других фото они с Юрием позируют во время церемонии бракосочетания, обнимаясь и держась за руки.

Именно эти воспоминания помогают Екатерине переживать потерю и почувствовать присутствие мужа рядом.

Жена Фелипенко показала редкостные фото с их свадьбы: &quot;Сегодня они кажутся самыми красивыми&quot;Редкие фото со свадьбы Фелипенко и Мотрич (скриншот)

Что известно о гибели Юрия Фелипенко

Напомним, актер погиб на фронте 14 июня 2025 года. Он служил в 429-м отдельном полку беспилотных систем "Ахиллес".

Прощание с ним прошло в Киеве в Театре на Подоле, где он работал, а затем в Михайловском соборе.

Трагическую новость о смерти воина сообщила его жена. Пара поженилась в июне прошлого года.

Ранее она рассказала, как узнала о гибели мужа и что помогает переживать потерю.

