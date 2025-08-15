Дружина Феліпенка прямо сказала, чи хотіла, аби її коханий пішов на війну

Ведуча та блогерка Катерина Мотрич висловилася про свого чоловіка-актора Юрія Феліпенка, який загинув на війні у червні цього року . Вона відповіла, чи схвалювала рішення коханого залишити театр та піти та на фронт.

Що Катерина думала про рішення чоловіка мобілізуватися

Так, журналістка спитала, чи важко було Мотрич "відпустити чоловіка у військо, коли ти не можеш без нього жити".

"Можу сказати, що мені критично не подобається формулювання "відпустити або не пустити когось". Юра був свідомим 30-річним чоловіком, який мав чіткі принципи і цінності, який з перших днів поривався піти на війну. Він точно знав, за що він іде. Точно знав, чому він хоче це зробити", - зазначила у відповідь Катерина.

"В такий момент питання моїх інтересів для мене самої не може стояти на першому місці. І я не можу сказати чоловікові, в якого рветься серце і розривається душа за те, що він не дотичний до війська, що мені не буде вистачати обіймашок. Це дуже далеко від моїх особистих цінностей. Я не можу говорити про власний комфорт, жертвуючи країною", - додала вона.

Фото з весілля Мотрич та Феліпенка (скріншот)

Мотрич додала, що її брат служить з 2022 року, а тому вона точно знає, що військо треба підсилювати. І, зауважила Катерина, вона про це знає вже давно.

"Тому питання його мобілізації ніяк не корелювалося з питанням моєї тактильності чи мого бажання, щоби він був поруч. Звісно, я б хотіла бути з Юрою поруч. Звісно, я б не хотіла, щоби ця війна відбувалась. Проте є дійсно важливіші та пріоритетніші речі, такі як наша свобода, наша національність, наша ідентичність, взагалі існування нашої країни", - наголосила ведуча.

"І якщо, ставити себе в пріоритет і свої якісь відчуття - ну, це не про патріотичність для мене. Я впевнена, що якби я так не думала, я б не жила зараз в Україні", - пояснила Катерина.