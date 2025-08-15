ua en ru
Жена Фелипенко прямо сказала, хотела ли, чтобы ее любимый пошел на войну

Пятница 15 августа 2025 17:15
UA EN RU
Жена Фелипенко прямо сказала, хотела ли, чтобы ее любимый пошел на войну Юрий Фелипенко (фото: instagram.com/y.felipenko)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая и блогер Екатерина Мотрич высказалась о своем муже-актера Юрия Фелипенко, который погиб на войне в июне этого года. Она ответила, одобряла ли решение любимого оставить театр и пойти и на фронт.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Мотрич высказалась во время разговора с Алиной Доротюк.

Что Екатерина думала о решении мужа мобилизоваться

Так, журналистка спросила, трудно ли было Мотрич "отпустить мужа в армию, когда ты не можешь без него жить".

"Могу сказать, что мне критически не нравится формулировка "отпустить или не пустить кого-то". Юра был сознательным 30-летним мужчиной, который имел четкие принципы и ценности, который с первых дней порывался пойти на войну. Он точно знал, за что он идет. Точно знал, почему он хочет это сделать", - отметила в ответ Екатерина.

"В такой момент вопрос моих интересов для меня самой не может стоять на первом месте. И я не могу сказать мужчине, у которого рвется сердце и разрывается душа за то, что он присоединился к армии, что мне не будет хватать обнимашек. Это очень далеко от моих личных ценностей. Я не могу говорить о собственном комфорте, жертвуя страной", - добавила она.

Жена Фелипенко прямо сказала, хотела ли, чтобы ее любимый пошел на войнуФото со свадьбы Мотрич и Фелипенко (скриншот)

Мотрич добавила, что ее брат служит с 2022 года, а потому она точно знает, что войско надо усиливать. И, отметила Екатерина, она об этом знает уже давно.

"Поэтому вопрос его мобилизации никак не коррелировался с вопросом моей тактильности или моего желания, чтобы он был рядом. Конечно, я бы хотела быть с Юрой рядом. Конечно, я бы не хотела, чтобы эта война происходила. Однако есть действительно более важные и приоритетные вещи, такие как наша свобода, наша национальность, наша идентичность, вообще существование нашей страны", - отметила ведущая.

"И если, ставить себя в приоритет и свои какие-то ощущения - ну, это не о патриотичности для меня. Я уверена, что если бы я так не думала, я бы не жила сейчас в Украине", - пояснила Екатерина.

