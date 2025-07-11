Дружина Ігоря Поклада розповіла про його останні миті життя: "Пішов під звуки шахедів"

Ігор Поклад помер: що відомо

Саме Світлана Поклад повідомила трагічну новину про смерть чоловіка. У дописі на Facebook вона розповіла про смерть композитора.

"От і все... Любила, люблю і любитиму завжди..." - написала вона.

Як відомо, музикант тривалий час мав проблеми зі здоров'ям. Саме хвороба забрала його життя.

Прощання з Ігорем відбулося в п'ятницю, 11 липня, в Національній філармонії України.

Під час похорон Світлана розповіла журналістам про останні миті життя чоловіка. Композитор помер у своєму домі у Ворзелі під звуки дронової атаки.

"Були дуже важкі часи. Ще й на тлі того, що відбувається в країні. Так, він дійсно пішов з життя під звуки шахедів, які летіли в нас над головою", - поділилася вона.

Попри важкий діагноз, Поклад помер тихо, мирно і спокійно. Він не відчував жодного болю.

Що відомо про хворобу Поклада

Який саме діагноз був у композитора, його дружина розкривати не стала. Проте вона дала зрозуміти, що стан здоров'я погіршився після пережитої окупації на початку повномасштабного вторгнення.

Тоді вони разом з іншими людьми переховувалися у підвалі. Після цього проблеми зі здоров'ям загострилися.

"Ці хвороби, мабуть, були десь там заховані. Але воно все почало проявлятися блискавично. І ми дуже довго боролися. Але на жаль є такі хвороби, які подолати не можна", - зауважила вона.

Де поховали Ігоря Поклада

На церемонії прощання в останню путь композитора проводжали рідні, друзі та прихильники.

Серед відомих людей були присутні співаки Алла Кудлай, Вадим Крищенко, Павло Зібров, актори Ольга Сумська та Віталій Борисюк, ведучий Олексій Суханов, Вадим Крищенко та інші.

Поховали Поклада на Берковецькому цвинтарі біля могили матері.