ua en ru
Ср, 09 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Помер Ігор Поклад: останні роздуми генія про життя, музику і Україну

Середа 09 липня 2025 13:12
UA EN RU
Помер Ігор Поклад: останні роздуми генія про життя, музику і Україну Ігор Поклад (скріншот відео)
Автор: Катерина Собкова

Помер Ігор Поклад - видатний композитор, чиї пісні стали частиною культурного коду України. У своїх останніх інтерв'ю маестро ділився глибокими роздумами про сенс життя, силу музики та долю рідної країни.

РБК-Україна зібрало його найсильніші цитати, які сьогодні звучать особливо зворушливо.

Про життя

  • "У СРСР вважалося, що армія - це школа мужності, життя, а мені здається, що це школа зла. Я з цим зіткнувся... Найбільше діставалося талановитим хлопцям. Буквально до кошмару доходило. І, головне, боротися зі "стариками" було неможливо".
  • "Страшенно люблю собак. Це в мене з дитинства. Раніше тримав сеттерів, потім чорного тер'єра, зараз - лабрадора. Обожнюю риболовлю. Колись був завзятим преферансистом, більярдистом. Міг грати ночі безперервно".
  • "Не знаю, але, мабуть, водевіль іноді нагадує. А ми всі в залі: хтось у партері, а хтось на гальорці. Сидимо і спостерігаємо, не знаючи, чим усе це закінчиться. У музиці є такий термін - "хибний фінал"... Ось у такому хибному фіналі, коли всі чекають чогось, а воно не відбувається, ми й існуємо".

Про політику

  • "Мають прийти нові люди [в політику], народиться не одне покоління, поки не вичерпає себе "школа комунізму", яка ні-ні, та й дається взнаки... Усе повинно вирости природньо і на власному, рідному ґрунті".
  • "Як то кажуть, "де народився, там і згодився"... Потрібно бути дуже амбітною людиною, щоб зі сцени чи з екрану піти у велику політику, добре розуміючи, що на тебе там чекає. Я тільки порадію за тих, кому вдалося, користуючись тільки емоціями та великим бажанням, змінити країну на краще. Дуже порадію. І побажаю їм подальшої щасливої долі...".
  • "Тому моя думка: маєш дуже добре усвідомлювати, куди ти йдеш і на які випробування погоджуєшся. Не можна керуватися тільки емоціями! Ми всі емоційні. І всі хотіли б змінити багато чого. От тільки здатні на це одиниці".

Про музику

  • "Ми ж усвідомлюємо, що ніщо не стоїть на місці. Ніщо і ніколи. Музика теж. Чи можна назвати музикою те, що ми чуємо? Чи можна назвати віршами те, що покладено на музику? Питання дуже складне. Напевно, тому й не хочу нічого чути. Щоб не псувати враження від того, що приносило задоволення моїй душі".
  • "Мій шлях у музиці підійшов до кінця. Нехай і творять, і слухають інші. Мені й співу солов'я, що сидить на магнолії поруч із будинком, вистачить. Це сьогодні - моя музика".

Про творчих людей

  • "Мабуть, я зараз розповім дещо таке, про що ніколи раніше ще не розповідав. Звісно, це стосується саме вашого запитання. Знаєте те, давнє "фізики і лірики"? А чому воно виникло - таке протистояння? Тому що у творчої людини на першому плані що? Емоції! Вона спочатку робить, а потім аналізує зроблене." Так, це природою закладено".
  • "Раніше не було стільки музики... До того ж, якщо говорити про професіоналізм, слід визнати, що сьогодні справжніх композиторів якраз і немає. До чого все звелося? Хто може зв'язати дві ноти, той уже й складає музику. Зараз техніка, комп'ютери нівелюють нашу роботу. А праця аранжувальника виходить на перше місце".

Про українських артистів

  • "... для Соні Ротару я написав найбільше пісень. Інша річ, що вони не користувалися такою популярністю, як пісні, які виконує, наприклад, Ніна Матвієнко. Але в Ніни тільки три-чотири пісні, а в Соні десь десяток, не менше".
  • "Ще років десять тому я із задоволенням слухав пісні "Океану Ельзи", Ірини Білик. Але і це вже історія української музики. Зазвичай я слухав різну музику, коли сидів за кермом. Щось подобалося, щось викликало одне питання "Боже... Що це було?!" А зараз уже й немає бажання слухати".
  • "У нас багато талановитих людей. Але не можна всіх зводити в ранг "суперзірок". Останнім часом їх розвелося стільки, що вже неба не видно!"

Вас також може зацікавити

Під час написання матеріалу використовувалися такі джерела: газета "Бульвар", Wikiquote.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки
Новини
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Майже все летіло на Луцьк: що відомо про масштабну атаку РФ дронами і "Кинджалами"
Аналітика
Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Вето Угорщини, допомога Україні, вступ в ЄС до 2030 року – інтерв'ю з єврокомісаром Мартою Кос