Помер Ігор Поклад: останні роздуми генія про життя, музику і Україну

Помер Ігор Поклад - видатний композитор, чиї пісні стали частиною культурного коду України. У своїх останніх інтерв'ю маестро ділився глибокими роздумами про сенс життя, силу музики та долю рідної країни.

РБК-Україна зібрало його найсильніші цитати, які сьогодні звучать особливо зворушливо.