"Національна легенда": Зеленський вшанував пам'ять композитора Ігоря Поклада

Сьогодні помер Ігор Поклад . Президент України Володимир Зеленський зворушливо відреагував на звістку про смерть видатного українського композитора.

Про це докладніше розповідає РБК-Україна з посиланням на його Instagram.

Зеленський відреагував на смерть Ігоря Поклада

У своїй офіційній заяві глава держави назвав Поклада національною легендою та Героєм України, відзначивши велике значення його творчості для української культури та народу.

"Національна легенда, наш Герой України, наш Ігор Поклад. Він той, чиї пісні слухали мільйони людей, і для українців різних поколінь найсвітліші моменти життя часто пов'язані з його творчістю", - зазначив президент.

Також Зеленський зазначив, що Поклад усе своє життя присвятив українській музиці. Його ім'я стоїть поруч із найвідомішими музикантами країни.

"Композитор створив десятки пісень, музичних вистав і саундтреків до українських фільмів, які стали частиною колективної пам'яті українців. Серед найвідоміших його творів - "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" і "Кохана" та багато інших, - написав він.

Президент згадав і про непрості часи, які пережив маестро:

"Народжений у Другу світову війну, пережив повернення зла вже у 2022-му", - зазначив Зеленський, маючи на увазі повномасштабне вторгнення РФ та окупацію Ворзеля (Київська область), яку пережив Поклад навесні 2022 року.

Ігор Поклад пішов із життя 9 липня 2025 року. Але, як підкреслив глава держави, його музика залишиться з українцями назавжди.

"Але його "Дикі гуси", "Чарівна скрипка" та "Кохана" назавжди залишаться з нами. Як і пам'ять про видатного композитора та українця", - зазначив Зеленський.

На завершення Володимир Зеленський висловив щирі співчуття родині композитора.

Зеленський та Ігор Поклад (фото: instagram.com/zelenskyy_official)

Що відомо про смерть Ігоря Поклада

Ігор Поклад помер у віці 83 років рано вранці в середу, 9 липня. Про це повідомила його дружина Світлана Поклад.

Пізніше український режисер і кліпмейкер Семен Горов розповів подробиці про його останні дні. Відомо, що композитор довгий час хворів і помер у лікарні.

На смерть Ігоря Поклада вже встигла відреагувати та Софія Ротару, яка була виконавицею багатьох пісень маестро.