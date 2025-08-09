Дружина Костянтина Темляка порушила мовчання після скандалу: "Зі мною такого не було"

У чому звинуватили Костянтина Темляка

Напередодні актора, який з дружиною знявся в романтичному кліпі Jerry Heil і YARMAK, звинуватили у фізичному насиллі, тиранії та домаганнях до неповнолітньої. Відповідну заяву зробила його колишня дівчина - фотографка Анастасія Соловйова.

Темляк визнав свою провину і запевнив, що змінився і готовий понести юридичну відповідальність. Проте його відео з "вибаченнями" багатьом здалося маніпулятивним та нещирим.

Спочатку його дружина утримувалася від коментарів. Лише репостнула відео з його реакцією на скандал. Проте згодом сплили нові приголомшливі факти!

Як з'ясувалося, у 2023 році Темляк листувався з 15-річною дівчинкою, якій надсилав нюдси та пропонував інтим!

Що сказала Нестеренко про скандал з Темляком

Коли на дружину актора полився хейт, вона зрештою наважилася зробити особисту заяву.

Нестеренко попросила утриматися від образ на її адресу. Вона запевнила, що у стосунках з чоловіком не мала досвіду насилля.

"Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. З приводу закидів, що я підтримую і виправдовую насилля - зі мною такого не було", - пояснила вона.

Анастасія дала зрозуміти, що інформація, яку вона дізналася про чоловіка її шокувала. Вона попросила утриматися від образ на її адресу.

"Звісно, я спочатку стала в захист, бо це моя сім'я. Якусь інформацію я дізналась вчора. Що шокувало. Утримайтесь від гнилі й коментарів в мою адресу, будь ласка. Я не маю до цього жодного відношення. Сподіваюсь, буду почутою", - додала вона.

Анастасія Нестеренко прокоментувала скандал з чоловіком Темляком (скриншот)

Нагадаємо, Костянтин Темляк відомий за ролями у проєктах "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кіборги". Він також служив разом з Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.

Нестеренко відома за участю у серіалах "Новенька", "Прикордонники", "Ціна втечі" та фільмі "Буча".

Пара одружилася у серпні 2024 року. Вони також разом знімалися у четвертому сезоні "Кріпосної".

Коли Нестеренко та Темляк одружилися (фото: instagram.com/n.nstrnko)