Дружина Костянтина Темляка порушила мовчання після скандалу: "Зі мною такого не було"

Зірка "Новенької" Анастасія Нестеренко відреагувала на хейт після звинувачень у бік її чоловіка - актора та військового Костянтина Темляка.
Як повідомляє РБК-Україна, про своє ставлення до скандалу вона написала в Instagram.
Напередодні актора, який з дружиною знявся в романтичному кліпі Jerry Heil і YARMAK, звинуватили у фізичному насиллі, тиранії та домаганнях до неповнолітньої. Відповідну заяву зробила його колишня дівчина - фотографка Анастасія Соловйова.
Темляк визнав свою провину і запевнив, що змінився і готовий понести юридичну відповідальність. Проте його відео з "вибаченнями" багатьом здалося маніпулятивним та нещирим.
Спочатку його дружина утримувалася від коментарів. Лише репостнула відео з його реакцією на скандал. Проте згодом сплили нові приголомшливі факти!
Як з'ясувалося, у 2023 році Темляк листувався з 15-річною дівчинкою, якій надсилав нюдси та пропонував інтим!
Коли на дружину актора полився хейт, вона зрештою наважилася зробити особисту заяву.
Нестеренко попросила утриматися від образ на її адресу. Вона запевнила, що у стосунках з чоловіком не мала досвіду насилля.
"Друзі, я не відповідаю за слова і вчинки іншої людини. З приводу закидів, що я підтримую і виправдовую насилля - зі мною такого не було", - пояснила вона.
Анастасія дала зрозуміти, що інформація, яку вона дізналася про чоловіка її шокувала. Вона попросила утриматися від образ на її адресу.
"Звісно, я спочатку стала в захист, бо це моя сім'я. Якусь інформацію я дізналась вчора. Що шокувало. Утримайтесь від гнилі й коментарів в мою адресу, будь ласка. Я не маю до цього жодного відношення. Сподіваюсь, буду почутою", - додала вона.
Нагадаємо, Костянтин Темляк відомий за ролями у проєктах "БожеВільні", "Смак свободи", "І будуть люди", "Кіборги". Він також служив разом з Юрієм Феліпенком, який загинув на фронті.
Нестеренко відома за участю у серіалах "Новенька", "Прикордонники", "Ціна втечі" та фільмі "Буча".
Пара одружилася у серпні 2024 року. Вони також разом знімалися у четвертому сезоні "Кріпосної".
