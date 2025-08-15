Дружина Решетніка заговорила про поповнення в родині (фото)

Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетніка, блогерка Христина Решетнік, зробила зізнання щодо поповнення в родині.
Як повідомляє РБК-Україна, Христина розповіла в Instagram, чи готова знову стати мамою.
У своєму блозі вона запустила рубрику "питання-відповідь", де шанувальники можуть дізнатися більше про її життя.
Серед різноманітних повідомлень було й запитання про можливе поповнення в родині. Нині подружжя виховує трьох синів.
До свого коментаря Христина додала сімейне фото, на якому позує у довгій білій сукні поруч з Іваном, Дмитром та Олександром. І, судячи з відповіді, вона не проти стати мамою вчетверте. Але цього разу хотіла б народити донечку.
"Красиву хотілося б", - з емодзі написала вона.
Христина часто ділиться родинними кадрами, показує, як проводить час із дітьми, чоловіком та ділиться порадами щодо турботи про синів. Зокрема зізналася, що годувала хлопчиків грудьми до 1 року і двох місяців.
"Це один з найкращих вкладів в здоров'я моїх синів. Закликаю всіх жінок, якщо є така можливість, годувати грудьми. Це не тільки фізіологічно, а й дуже зручно. Це сильний імунітет", - поділилася вона.
Одна з найміцніших пар українського шоу-бізнесу разом вже майже 15 років. Вони познайомилися у 2008 році. Тоді Христина теж працювала на телебаченні.
Згодом у них зав'язалися міцні романтичні стосунки, які переросли у щасливий шлюб з трьома дітьми. Вони одружилися у 2010 році в Івано-Франківську.
