Жена Решетника заговорила о пополнении в семье (фото)

Что сказала жена Решетника о пополнении в семье

В своем блоге она запустила рубрику "вопрос-ответ", где поклонники могут узнать больше о ее жизни.

Среди разнообразных сообщений был и вопрос о возможном пополнении в семье. Сейчас супруги воспитывают троих сыновей.

К своему комментарию Кристина добавила семейное фото, на котором позирует в длинном белом платье рядом с Иваном, Дмитрием и Александром. И, судя по ответу, она не против стать мамой в четвертый раз. Но на этот раз хотела бы родить дочь.

"Красивую хотелось бы", - с эмодзи написала она.

Семья ведущего Решетника (скриншот)

Кристина часто делится семейными кадрами, показывает, как проводит время с детьми, мужем и делится советами по заботе о сыновьях. В частности призналась, что кормила мальчиков грудью до 1 года и двух месяцев.

"Это один из лучших вкладов в здоровье моих сыновей. Призываю всех женщин, если есть такая возможность, кормить грудью. Это не только физиологично, но и очень удобно. Это сильный иммунитет", - поделилась она.

Кристина Решетник дала совет мам (скриншот)

Что известно об отношениях Григория и Кристины Решетник

Одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса вместе уже почти 15 лет. Они познакомились в 2008 году. Тогда Кристина тоже работала на телевидении.

Впоследствии у них завязались крепкие романтические отношения, которые переросли в счастливый брак с тремя детьми. Они поженились в 2010 году в Ивано-Франковске.

Семья Григория Решетника (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)