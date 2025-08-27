ua en ru
Мозгова зізналась, чи планує вивезти 10-річну доньку за кордон

Середа 27 серпня 2025 19:02
Олена Мозгова з чоловіком і молодшою донькою (фото: instagram.com/mozgova0902)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська продюсерка Олена Мозгова зізналась, чи планує вона з 10-річною донькою Соломією переїзд за кордон.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки Аліні Доротюк.

Чи планує Мозгова переїжджати за кордон

Продюсерка разом із молодшою донькою Соломією продовжує жити в Україні.

Вона каже, що не розглядає можливості відправити дитину за кордон, попри війну.

"По-перше, вона не поїде. Нас з нею розлучити нереально. Вона не відпустить мене, а я її. Їй поки 10 років. Це нереально. Поки будемо в Україні, не думаємо виїжджати. Плануємо розширити горизонти, але все ж таки коріння тут", - запевнила Мозгова.

Мозгова зізналась, чи планує вивезти 10-річну доньку за кордонОлена Мозгова з молодшою донькою (фото: instagram.com/mozgova0902)

За її словами, найбільше вона цінує спокійний час разом із донькою.

"Любимо включити Гаррі Поттера, байдикуємо. Наш улюблений час разом - байдикування", - зізнається знаменитість.

Старші доньки Олени, Євгенія та Зоя, мешкають за кордоном. Як розповіла Мозгова, востаннє бачилася з ними не так давно.

"З Женею минулого року бачились, коли їздили з Соломією (Солею) у Хорватію. Женя приїжджала до нас туди. Зоя приїжджала у Київ позаминулого року. Плануємо в листопаді поїхати з Солею Європою, туди вже мають прилетіти Женя і Зоя. Що ми можемо планувати?", - поділилася вона.

Мозгова зізналась, чи планує вивезти 10-річну доньку за кордонОлена Мозгова з доньками (фото: instagram.com/mozgova0902)

Олена також розповіла, чим займаються її старші доньки.

"Женя займається брокерством, вона і її чоловік. Зоя також цим займалася, але покинула, тому що творча натура в неї перемогла заробляння грошей. Вона зараз малює. Займається духовними практиками. Вони їздять з Юлею (дівчиною – ред.) в Індію", - зазначила Олена.

Зірка не оминула й тему особистого життя доньки Зої, яка торік здійснила камінгаут, а в травні цього року заручилася з обраницею.

"Вони приїжджали, ми познайомились. Прекрасна, розумна, інтелектуальна. Не дурепа. Не знаю, чи планують весілля", - зізналася вона.

Мозгова зізналась, чи планує вивезти 10-річну доньку за кордонЗоя Мозгова з коханою (фото: instagram.com/matatatahakuna)

Також Олена прокоментувала свої материнські принципи.

"Дівчата мені, принаймні, кажуть, що я найкраща мама. Завжди намагалася бути подругою. Ніколи їх не била. Ніколи не сварила, не кричала, ну може було кілька разів. Ніколи не карала... Вони не боялись мене. Приходили, тому що я їм сказала відразу: "Приходиш, краще мені скажи, допоможу вирішити…". В них є довіра до мене. Вони знають, що я ніколи не буду в істериці битись, а конструктивно щось вирішимо", - поділилася продюсерка.

Мозгова поділилася і власним баченням різниці між материнством у молодому та зрілому віці.

"В 18 чи 19 коли народжуєш, я кажу, що це дитина народила дитину. А коли народжуєш в 41, як я Солю, весь світ і всесвіт - це вона. Тому перші роки я взагалі була зосереджена тільки на Солі", - зазначила знаменитість.

"Але я раджу після 40 все ж таки народжувати. Якщо є для цього спільне бажання з чоловіком. Це зовсім інший досвід, це так круто, це щастя", - додала вона.

Нагадаємо, Зоя - донька Олени від екскоханого Дмитра, Євгенія - від співака Олександра Пономарьова, а наймолодшу доньку Соломію вона народила у шлюбі з артистом David Axelrod.

