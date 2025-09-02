ua en ru
Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення 2026

Вівторок 02 вересня 2025 11:20
Джамала стала музичною продюсеркою Нацвідбору на Євробачення 2026
Автор: Людмила Жукова

Музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення 2026 стала легендарна співачка, переможниця конкурсу 2016 року - Джамала.

Про цю новину повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Що відомо про нову роль Джамали

Це рішення стало знаковим, адже Джамала не просто артистка, а й досвідчена експертка. Вона сім разів була членом журі Нацвідбору, а також лауреаткою Шевченківської премії за альбом Qirim.

Цього року співачка увійшла до складу американської Академії звукозапису, яка вручає премію "Ґреммі".

У своєму зверненні Джамала поділилася баченням своєї нової ролі та очікуваннями від майбутніх конкурсантів.

"Бути в журі - це одна історія: ти обираєш серед запропонованих тобі артистів. А як продюсерці мені потрібно прослухати всі заявки й обрати разом з командою учасників, які далі постануть перед людьми в етері", - зазначила вона.

За словами співачки, успіх на Євробаченні - це не випадковість.

"Це завжди про готовність, про витримку, про професійність", - наголосила співачка.

Вона прагне бачити на сцені артистів, які вже готові боротися за перемогу і представляти країну на міжнародній арені.

Що потрібно для перемоги: поради від Джамали

В ексклюзивному бліц-інтерв'ю Джамала розкрила секрети успішної підготовки.

Вона виділила три ключові навички, які можуть підвищити шанси на перемогу: витримка, терпіння і професійність. Це, на її думку, допомагає витримати "марафон конкурсу".

Співачка також звернула увагу на один важливий аспект, який часто недооцінюють українські артисти. Хоча вони вміють створювати потужний візуал, часто недостатньо уваги приділяють співу наживо в реальних умовах.

"Кожна репетиція має бути не "підготовкою", а повноцінним виступом перед повною залою, ніби ти вже представляєш країну у фіналі", - пояснила Джамала.

Вона переконана, що саме ця здатність витримати напругу і щоразу віддаватися на максимум вирішує результат.

На питання про те, як не боятися виступу, Джамала дала чесну відповідь.

"Не боятися неможливо. Якщо ти хвилюєшся - значить, тобі не байдуже", - сказала вона.

Ключ до успіху, за її словами, полягає в тому, щоб діяти попри страх.

Приймання заявок на участь у Нацвідборі розпочнеться згодом, тож Джамала закликає всіх потенційних учасників готуватися серйозно і подавати свої пісні.

