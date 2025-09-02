ua en ru
Джамала стала музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2026

Вторник 02 сентября 2025 11:20
Джамала стала музыкальным продюсером Нацотбора на Евровидение 2026
Автор: Людмила Жукова

Музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение 2026 стала легендарная певица, победительница конкурса 2016 года - Джамала.

Об этой новости сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне.

Что известно о новой роли Джамалы

Это решение стало знаковым, ведь Джамала не просто артистка, но и опытный эксперт. Она семь раз была членом жюри Нацотбора, а также лауреатом Шевченковской премии за альбом Qirim.

В этом году певица вошла в состав американской Академии звукозаписи, которая вручает премию "Грэмми".

В своем обращении Джамала поделилась видением своей новой роли и ожиданиями от будущих конкурсантов.

"Быть в жюри - это одна история: ты выбираешь среди предложенных тебе артистов. А как продюсеру мне нужно прослушать все заявки и выбрать вместе с командой участников, которые дальше предстанут перед людьми в эфире", - отметила она.

По словам певицы, успех на Евровидении - это не случайность.

"Это всегда о готовности, о выдержке, о профессионализме", - подчеркнула певица.

Она стремится видеть на сцене артистов, которые уже готовы бороться за победу и представлять страну на международной арене.

Что нужно для победы: советы от Джамалы

В эксклюзивном блиц-интервью Джамала раскрыла секреты успешной подготовки.

Она выделила три ключевых навыка, которые могут повысить шансы на победу: выдержка, терпение и профессионализм. Это, по ее мнению, помогает выдержать "марафон конкурса".

Певица также обратила внимание на один важный аспект, который часто недооценивают украинские артисты. Хотя они умеют создавать мощный визуал, часто недостаточно внимания уделяют пению вживую в реальных условиях.

"Каждая репетиция должна быть не "подготовкой", а полноценным выступлением перед полным залом, будто ты уже представляешь страну в финале", - пояснила Джамала.

Она убеждена, что именно эта способность выдержать напряжение и каждый раз отдаваться на максимум решает результат.

На вопрос о том, как не бояться выступления, Джамала дала честный ответ.

"Не бояться невозможно. Если ты волнуешься - значит, тебе не безразлично", - сказала она.

Ключ к успеху, по ее словам, заключается в том, чтобы действовать несмотря на страх.

Прием заявок на участие в Нацотборе начнется позже, поэтому Джамала призывает всех потенциальных участников готовиться серьезно и подавать свои песни.

