Дженніфер Лопес про розлучення з Аффлеком: "Найкраще, що зі мною траплялося"

У розмові з журналістом Лі Коуеном, 56-річна зірка зізналася, що знайшла в цьому болісному досвіді несподівану перевагу.

"Моє розлучення з Беном і ті особисті спогади, які я отримала за цей час, - це найкраще, що зі мною коли-небудь траплялося", - наголосила Лопес.

Вона пояснила, що саме цей етап життя допоміг їй переосмислити багато речей і відкрити нові можливості.

"Тому що це змінило мене. Це допомогло мені зрости так, як мені було потрібно", - підкреслила артистка.

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек (фото: instagram.com/jlo)

Робота над новим фільмом у складний період

Аффлек виступив виконавчим продюсером нового фільму Лопес "Поцілунок Жінки-павука", прем’єра якого відбулася на кінофестивалі Санденс у січні - саме тоді пара офіційно завершила процес розлучення.

Лопес зізналася, що зйомки фільму збіглися з надзвичайно важким періодом в її особистому житті.

"Це був справді важкий час. Кожну мить на знімальному майданчику я була щасливою, а вдома все було зовсім інакше. Я постійно думала: "Як мені з цим змиритися?", - поділилася акторка.

Історія стосунків Лопес та Аффлека

Знаменитості познайомилися ще у 2002 році й почали зустрічатися, однак у 2004-му розірвали заручини.

Надалі вони обидва створили сім’ї з іншими партнерами. Лопес була заміжня за співаком Марком Ентоні, з яким виховує близнюків Макса та Емму, а Аффлек одружився з акторкою Дженніфер Гарнер, від якої має трьох дітей.

У 2021 році пара відновила стосунки, а вже у липні 2022 року одружилася на камерній церемонії в Лас-Вегасі, після чого влаштувала пишне святкування у Джорджії.

Проте через два роки вони оголосили про розлучення, офіційною причиною якого стали "непримиренні розбіжності".

Попри особисті труднощі, Лопес заявила, що зараз почувається добре і зосереджена на кар’єрі.

Вона активно просуває свій проєкт "Поцілунок Жінки-павука", який став її першою роллю у кіномюзиклі.

"Це фільм, який я знімала минулого року в Нью-Йорку, коли ми з Беном переживали важкий час. Відтоді я пройшла довгий шлях. Я дуже щаслива й просто вдячна за своє життя", - процитувало Джей Ло видання PEOPLE з посиланням на інсайдера.