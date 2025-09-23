ua en ru
"Наші дороги розійшлися": Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом Бертоном

Вівторок 23 вересня 2025 15:46
"Наші дороги розійшлися": Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом Бертоном Моніка Беллуччі і Тім Бертон (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі вперше прокоментувала своє розставання з американським режисером Тімом Бертоном після двох років стосунків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для італійського VOGUE.

Що сказала Беллуччі про розрив з Тімом Бертоном

Зі слів знаменитості, їхні з режисером стосунки завершилися мирно, без образ та конфліктів.

"Бувають дороги, які у певний момент перетинаються, щоби вічно йти разом... Наші з Тімом дороги зійшлися, щоб пройти разом, а потім знову розійтися", - сказала акторка.

"Однак поки я жива, Тім завжди матиме унікальне місце в моєму серці", - додала вона.

&quot;Наші дороги розійшлися&quot;: Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом БертономМоніка Беллуччі і Тім Бертон (фото: Getty Images)

Нагадаємо, у лютому 2023 року в ЗМІ з’явилася інформація про роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.

Влітку акторка у розмові з французьким Elle вперше підтвердила їхні стосунки, зізнавшись, що кохає режисера та вважає їхню зустріч однією з тих рідкісних подій, які трапляються в житті.

Тоді 59-річна Беллуччі зазначала, що щаслива поруч із 66-річним Бертоном, якого вона любить як чоловіка і водночас поважає як митця.

Ще раніше, у коментарі Madame Figaro, акторка підкреслювала, що їхній союз створює "форму співучасті, яка дає життя творчості".

&quot;Наші дороги розійшлися&quot;: Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом БертономМоніка Беллуччі і Тім Бертон (фото: Getty Images)

Однак 19 вересня 2025 року пара офіційно повідомила про розрив. Це сталося менш ніж за два тижні до 60-річчя Беллуччі, яке вона відзначатиме 30 вересня.

Сам Бертон у серпні вже відсвяткував 67 років.

