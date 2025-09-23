"Наші дороги розійшлися": Моніка Беллуччі вперше прокоментувала розрив з Тімом Бертоном
Італійська акторка та модель Моніка Беллуччі вперше прокоментувала своє розставання з американським режисером Тімом Бертоном після двох років стосунків.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю зірки для італійського VOGUE.
Що сказала Беллуччі про розрив з Тімом Бертоном
Зі слів знаменитості, їхні з режисером стосунки завершилися мирно, без образ та конфліктів.
"Бувають дороги, які у певний момент перетинаються, щоби вічно йти разом... Наші з Тімом дороги зійшлися, щоб пройти разом, а потім знову розійтися", - сказала акторка.
"Однак поки я жива, Тім завжди матиме унікальне місце в моєму серці", - додала вона.
Моніка Беллуччі і Тім Бертон (фото: Getty Images)
Нагадаємо, у лютому 2023 року в ЗМІ з’явилася інформація про роман Моніки Беллуччі та Тіма Бертона.
Влітку акторка у розмові з французьким Elle вперше підтвердила їхні стосунки, зізнавшись, що кохає режисера та вважає їхню зустріч однією з тих рідкісних подій, які трапляються в житті.
Тоді 59-річна Беллуччі зазначала, що щаслива поруч із 66-річним Бертоном, якого вона любить як чоловіка і водночас поважає як митця.
Ще раніше, у коментарі Madame Figaro, акторка підкреслювала, що їхній союз створює "форму співучасті, яка дає життя творчості".
Моніка Беллуччі і Тім Бертон (фото: Getty Images)
Однак 19 вересня 2025 року пара офіційно повідомила про розрив. Це сталося менш ніж за два тижні до 60-річчя Беллуччі, яке вона відзначатиме 30 вересня.
Сам Бертон у серпні вже відсвяткував 67 років.
