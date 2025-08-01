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Джейсон Момоа вперше за шість років зголив бороду. Тепер його не впізнати!

П'ятниця 01 серпня 2025 18:27
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Джейсон Момоа вперше за шість років зголив бороду. Тепер його не впізнати! Джейсон Момоа (фото: Getty Images)
Автор: Іванна Пашкевич

45-річний актор Джейсон Момоа кардинально змінив зовнішність - зголив свою фірмову бороду вперше за шість років. І зробив це не просто так: зірка готується до зйомок у фільмі "Дюна: Частина 3" та водночас намагається привернути увагу до проблеми одноразового пластику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.

Джейсон Момоа

У середу, 30 липня, він опублікував у соцмережах відео, в якому голиться та розповідає про свою екологічну ініціативу разом із компанією Mananalu, що займається сталим водопостачанням.

"Не голився шість років, і ось ми знову тут. Я запустив @mananalu, щоб допомогти відмовитися від одноразового пластику. Тепер ми йдемо ще далі, співпрацюючи з @Getboomerangwater над впровадженням замкнутого циклу - системи, яка дезінфікує та розливає воду у пляшки на місці. Це означає менше відходів, менше транспортування, а алюмінієві пляшки можна використовувати знову і знову", - написав Джейсон.

Джейсон Момоа вперше за шість років зголив бороду. Тепер його не впізнати!Джейсон Момоа поголив бороду (скріншот)

"Це майбутнє. І ми починаємо на Гаваях. Давайте разом позбавимося одноразового пластику - заради наших дітей і нашої планети. Моє алоха, Джей", - додав він.

Відео починається з кадру, де актор проводить електробритвою по своїй бороді.

"Боже, як же я це ненавиджу!", - промовив Момоа, побачивши себе без неї.

Також він пригадав, що його компанія однією з перших запустила алюмінієві пляшки ще у 2019 році.

Її мета - повністю відмовитися від використання одноразового пластику.

"Нам це не потрібно. Це лише початок. Я хочу, щоб люди знали, що Mananalu та Boomerang намагаються змінити ситуацію", - каже актор.

Джейсон Момоа вперше за шість років зголив бороду. Тепер його не впізнати!Джейсон Момоа поголив бороду (скріншот)

З усмішкою він дивиться на своє обличчя без бороди і вигукує: "О, Боже!" - після чого вибухає сміхом.

Його відео отримало багато схвальних коментарів, зокрема від його дівчини, акторки Адрії Арджони, яка залишила кілька емодзі у формі серця.

До слова, це не перший раз, коли Момоа прощається з бородою публічно.

У 2019 році він уже публікував схоже відео на YouTube - тоді це збіглося з запуском Mananalu. У підписі він попрощався з героями, яких грав.

"Прощавай, Дрого, Аквамен, Деклан і Баба! Я голю цю істоту. Час щось змінювати", - говорив артист.

Тоді він зазначив, що востаннє голився ще у 2012 році.

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