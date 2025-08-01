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Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду. Теперь его не узнать!

Пятница 01 августа 2025 18:27
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Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду. Теперь его не узнать! Джейсон Момоа (фото: Getty Images)
Автор: Иванна Пашкевич

45-летний актер Джейсон Момоа кардинально изменил внешность - сбрил свою фирменную бороду впервые за шесть лет. И сделал это не просто так: звезда готовится к съемкам в фильме "Дюна: Часть 3" и одновременно пытается привлечь внимание к проблеме одноразового пластика.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Джейсон Момоа

В среду, 30 июля, он опубликовал в соцсетях видео, в котором бреется и рассказывает о своей экологической инициативе вместе с компанией Mananalu, занимающейся устойчивым водоснабжением.

"Не брился шесть лет, и вот мы снова здесь. Я запустил @mananalu, чтобы помочь отказаться от одноразового пластика. Теперь мы идем еще дальше, сотрудничая с @Getboomerangwater над внедрением замкнутого цикла - системы, которая дезинфицирует и разливает воду в бутылки на месте. Это означает меньше отходов, меньше транспортировки, а алюминиевые бутылки можно использовать снова и снова", - написал Джейсон.

Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду. Теперь его не узнать!Джейсон Момоа побрил бороду (скриншот)

"Это будущее. И мы начинаем на Гавайях. Давайте вместе избавимся от одноразового пластика - ради наших детей и нашей планеты. Мое алоха, Джей", - добавил он.

Видео начинается с кадра, где актер проводит электробритвой по своей бороде.

"Боже, как же я это ненавижу!", - проговорил Момоа, увидев себя без нее.

Также он вспомнил, что его компания одной из первых запустила алюминиевые бутылки еще в 2019 году.

Ее цель - полностью отказаться от использования одноразового пластика.

"Нам это не нужно. Это только начало. Я хочу, чтобы люди знали, что Mananalu и Boomerang пытаются изменить ситуацию", - говорит актер.

Джейсон Момоа впервые за шесть лет сбрил бороду. Теперь его не узнать!Джейсон Момоа сбрил бороду (скриншот)

С улыбкой он смотрит на свое лицо без бороды и восклицает: "О, Боже!" - после чего взрывается смехом.

Его видео получило много одобрительных комментариев, в частности от его девушки, актрисы Адрии Арджоны, которая оставила несколько эмодзи в форме сердца.

К слову, это не первый раз, когда Момоа прощается с бородой публично.

В 2019 году он уже публиковал похожее видео на YouTube - тогда это совпало с запуском Mananalu. В подписи он попрощался с героями, которых играл.

"Прощай, Дрого, Аквамен, Деклан и Баба! Я брею это существо. Пора что-то менять", - говорил артист.

Тогда он отметил, что в последний раз брился еще в 2012 году.

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