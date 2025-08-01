Джейсон Момоа вперше за шість років зголив бороду. Тепер його не впізнати!

45-річний актор Джейсон Момоа кардинально змінив зовнішність - зголив свою фірмову бороду вперше за шість років. І зробив це не просто так: зірка готується до зйомок у фільмі "Дюна: Частина 3" та водночас намагається привернути увагу до проблеми одноразового пластику.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram знаменитості.
У середу, 30 липня, він опублікував у соцмережах відео, в якому голиться та розповідає про свою екологічну ініціативу разом із компанією Mananalu, що займається сталим водопостачанням.
"Не голився шість років, і ось ми знову тут. Я запустив @mananalu, щоб допомогти відмовитися від одноразового пластику. Тепер ми йдемо ще далі, співпрацюючи з @Getboomerangwater над впровадженням замкнутого циклу - системи, яка дезінфікує та розливає воду у пляшки на місці. Це означає менше відходів, менше транспортування, а алюмінієві пляшки можна використовувати знову і знову", - написав Джейсон.
"Це майбутнє. І ми починаємо на Гаваях. Давайте разом позбавимося одноразового пластику - заради наших дітей і нашої планети. Моє алоха, Джей", - додав він.
Відео починається з кадру, де актор проводить електробритвою по своїй бороді.
"Боже, як же я це ненавиджу!", - промовив Момоа, побачивши себе без неї.
Також він пригадав, що його компанія однією з перших запустила алюмінієві пляшки ще у 2019 році.
Її мета - повністю відмовитися від використання одноразового пластику.
"Нам це не потрібно. Це лише початок. Я хочу, щоб люди знали, що Mananalu та Boomerang намагаються змінити ситуацію", - каже актор.
З усмішкою він дивиться на своє обличчя без бороди і вигукує: "О, Боже!" - після чого вибухає сміхом.
Його відео отримало багато схвальних коментарів, зокрема від його дівчини, акторки Адрії Арджони, яка залишила кілька емодзі у формі серця.
До слова, це не перший раз, коли Момоа прощається з бородою публічно.
У 2019 році він уже публікував схоже відео на YouTube - тоді це збіглося з запуском Mananalu. У підписі він попрощався з героями, яких грав.
"Прощавай, Дрого, Аквамен, Деклан і Баба! Я голю цю істоту. Час щось змінювати", - говорив артист.
Тоді він зазначив, що востаннє голився ще у 2012 році.
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