Маша Єфросиніна поділилася, як її 11-річний син реагує на обстріли столиці

Четвер 28 серпня 2025 15:06
Маша Єфросиніна поділилася, як її 11-річний син реагує на обстріли столиці Маша Єфросиніна із сином Сашком (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Катерина Собкова

Відома телеведуча Маша Єфросиніна поділилася, як її 11-річний син Олександр реагує на повітряні тривоги та обстріли в Києві.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її повідомлення в Instagram.

Єфросиніна розповіла про реакцію сина на тривоги та атаки

За словами Єфросиніної, вночі вони з сином повернулися до столиці зі святкової подорожі й одразу були змушені бігти в укриття через оголошену повітряну тривогу.

"Мій син, коли бачить, що оголошено тривогу, сам починає робити дихальні вправи, каже "Все буде добре" - іноді навіть моїм тоном. Швидко збирається, бере стільці для укриття і буквально за руку мене веде на вихід. Для нього це вже закон: тривога - значить укриття", - написала телеведуча.

Вона зазначила, що три дні тому Олександру виповнилося 11 років і порівняла його досвід із власним дитинством, яке було зовсім іншим - без війни, сирен і втрат.

"У свої 11 я думала тільки про те, як швидше зробити уроки й побігти до друзів у двір. Наші діти живуть в іншому вимірі, де дитячого залишилося зовсім небагато", - зазначила Єфросиніна.

Також ведуча емоційно відреагувала на новини про загиблих унаслідок нічної атаки.

За її словами, найбільше її вразило повідомлення про трьох загиблих дітей, наймолодшому з яких було лише три роки.

"У мене в голові безперервно пульсує запитання: "За що?". Але немає сенсу знову стрясати повітря - відповіді немає", - додала вона.

У повідомленні Маша Єфросиніна також висловила співчуття сім'ям загиблих і закликала Всесвіт дати сили всім українським матерям берегти своїх дітей.

"Мої щирі співчуття матерям і батькам загиблих дітей. Співчуття родинам усіх загиблих. Наразі відомо про 16 людей. Співчуття тим, хто отримав поранення і втратив житло або бізнес", - підсумувала вона.

Маша Єфросиніна поділилася, як її 11-річний син реагує на обстріли столиціМаша Єфросиніна із сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Атака на Київ 28 серпня - що відомо

У ніч на 28 серпня російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Київ і область, застосувавши ударні дрони типу "Шахед", балістичні та крилаті ракети.

Наслідки ворожих обстрілів зафіксовано в кількох районах столиці.

У Солом'янському районі горів приватний житловий будинок, пожежу вдалося локалізувати. У Шевченківському - значних пошкоджень зазнали кілька нежитлових будівель, офіси та автомобілі.

У Голосіївському районі вранці сталося загоряння на кількох локаціях. Пошкоджено понад 10 житлових будинків - вибито вікна, постраждали машини.

У Деснянському районі наслідки зафіксовано переважно в нежитловій зоні, пошкодження також в Оболонському районі.

У Дніпровському районі постраждала дев'ятиповерхівка, поруч із якою також спалахнули автомобілі.

Найбільш руйнівний удар зафіксовано в Дарницькому районі. Там ракета влучила в п'ятиповерховий житловий будинок, повністю знищивши один із під'їздів.

Кількість жертв постійно зростає. Станом на момент публікації відомо про 18 загиблих, серед яких четверо дітей.

Завтра в Києві день жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки.

