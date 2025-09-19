ua en ru
Пт, 19 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Немає що ділити". Єфросиніна розкрила секрет дружби з Поляковою

П'ятниця 19 вересня 2025 20:46
UA EN RU
"Немає що ділити". Єфросиніна розкрила секрет дружби з Поляковою Стосунки Єфросиніної та Полякової стали міцнішими (фото: instagram.com/mashaefrosinina)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Ведуча Маша Єфросиніна детально розповіла про свої стосунки зі співачкою Олею Поляковою. Вона поділилася, чому їхня дружба така відверта і щира, а також прокоментувала чутки про непростий характер колеги.

Як повідомляє РБК-Україна, деталями дружби Маша поділилася в інтерв'ю проєкту "Beauty PRO" в YouTube.

Що Єфросиніна розповіла про дружбу з Поляковою

Ведуча зізналася, що з жінками в неї були непрості стосунки, проте з колегою по проєкту "Дорослі дівчата" панує гармонія. Вони не намагаються прикидатися іншими, і саме на цьому тримається їхній успіх.

"Ми розвантажуємося, сміємося, як на кухні посиділи. Ми нікого з себе не представляємо. Ми от такі, як і в житті", - зізналася вона.

Маша проводить з Олею багато часу. Часто буває у неї вдома за містом, де вони відпочивають та роблять різноманітні процедури краси.

&quot;Немає що ділити&quot;. Єфросиніна розкрила секрет дружби з Поляковою Єфросиніна та Полякова (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

За словами ведучої, Полякова приділяє багато уваги догляду за собою.

"Мабуть, навіть більше, ніж я, тому що я завжди щось на бігу забуваю. А вона любить намазати тіло від пальчиків до стегна, робить масажі. У неї навіть є асистентка - професійна масажистка з сертифікатом, яка робить їй масаж обличчя прямо перед виходом на сцену", - розповіла вона.

Зірка зізналася, що обмінюється з подругою секретами краси. Зокрема саме завдяки Олі вона зруйнувала страх апаратних процедур.

"До знайомства з нею я їх побоювалася. Але своїй подрузі я довіряю. Плюс бачу результат - Оля виглядає неймовірно", - зізналася вона.

&quot;Немає що ділити&quot;. Єфросиніна розкрила секрет дружби з ПоляковоюЄфросиніна про стосунки з Поляковою (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Секрет дружби ведучої та співачки

Маша поділилася, що їхня дружба зараз стала відвертішою та чеснішою. Все завдяки тому, що кожна з них "визнала, що вона крута".

"Нам взагалі немає що з нею ділити, за що боротися, виборювати, доводити. Ми дві успішні жінки, які добре знають свої вади та слабкості. Просто людина, з якою можна все потихеньку", - пояснила Маша.

"Як вона каже в нашій концертній програмі, ми стільки одна про одну знаємо, що нам або дружити, або вбити. І мені це підходить з погляду стосунків із жінкою", - жартома додала вона.


Днями ведуча також зізналася, що на інтерв'ю її часто питають не про особисте життя, а про поведінку Олі в житті та на майданчику. Мовляв, чи дійсно вона складна у спілкуванні та неетично поводиться з робочим персоналом. Проте Маша подібні чутки заперечує.

"Вона котик, не кричить на людей, не принижує", - сказала вона днями в TikTok.

Раніше Єфросиніна розповіла, що думає про Мосейчук, Раміну та інших інтерв'юєрів

Вас також може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Зірки шоу-бізнесу Зірки
Новини
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії
Аналітика
Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Логістика для Донбасу. Чому РФ націлилася на Куп'янськ і чи вдається ЗСУ тримати місто