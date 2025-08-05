Ектор з "МастерШеф" різко висловився про колишнього колегу: "Ти така порожня людина?"

Що Ектор розповів про Миколу Тищенка

Шеф-кухар підкреслив, що давно втратив зв'язок з колишнім суддею проєкту і згадав "смішну історію" з часів пандемії COVID-19. Тоді ресторани в Україні були змушені зачинитися, але заклад нардепа "Велюр" продовжував працювати.

"Мої ресторани були закриті, ми всі страждали. Працівники сиділи без зарплати. І тут я читаю, що його ресторан працює. Я дуже розізлився", - поділився він.

За словами Ектора, тоді він лайкнув пост депутата, який написав про це. А після отримав повідомлення від колишнього колеги.

"Він пише мені в дірект: "Ти лайкнув пост, що критикує мій ресторан. Це не по-дружньому", - розповів шеф-кухар.

"Я подивився на це і подумав: "Ти така порожня, маленька людинка, яка заходить на профілі інших, щоб перевірити, хто лайкає пости, а хто ні. Так, хто взагалі таке робить? Я був шокований", - додав він.

Ектор Хіменес-Браво згадав історію про Тищенка (скриншот)​​​​​​​

З ким ще з суддів "МастерШеф" не спілкується Ектор

Він не підтримує спілкування з росіянкою Анфісою Чеховою, зіркою проєкту Тетяною Литвиновою. Також мав дивну історію з колишнім суддею Сергієм Калініним, який нібито звинуватив Ектора у своєму звільненні.

"Насправді директор розповів мені про своє рішення щодо Калініна після того, як з ним поговорив. Тож, яким чином я міг вплинути на це рішення, якщо дізнався про нього постфактум?" - пояснив Хіменес-Браво.

Також він зазначив, що ніколи не мав зв'язку з Дмитром Горовенком, тому спілкування тут теж не задалося. Проте з теплотою висловився про Ольгу Мартиновську, яку вважає прекрасною людиною та подругою.

"Вона була однією з найяскравіших учасниць. З кожним роком люблю її все більше. Вона - божевільна, неймовірна. Може приготувати дивовижне м’ясо, дивовижну фуа-гру, десерт. Працювати з нею дуже приємно, бо з нею я можу бути серйозним і зосередженим на роботі, а потім - жартувати", - поділився він.

Добре відгукнувся Ектор і про колегу Володимира Ярославського. Вони товаришують та поважають один одного, а також періодично діляться ідеями.

"Він мій сусід, наші заклади поряд. Він чудовий хлопець. Ми обмінюємось ідеями, і я завжди можу звернутися до нього, якщо в моєму ресторані щось закінчилося. І так само можу підстрахувати його. Звісно, ми можемо і посваритися на професійні теми, але потім посміятися і пожартувати, бо він - професіонал", - розповів шеф.