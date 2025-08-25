"Євробачення-2026" в Австрії: чи візьме участь Україна

Україна візьме участь у "Євробаченні-2026"

Майбутній конкурс проходитиме в Австрії, яка приймає Євробачення втретє - цього разу завдяки перемозі виконавця JJ із композицією Wasted Love у Базелі у 2025 році.

Голова української делегації Оксана Скибінська зазначила, що участь у конурсі стане черговим шансом для України заявити про себе на європейській музичній сцені.

"Враховуючи виклики, які поставив минулий конкурс, ми хочемо довести, що передусім Україна вражає крутими артистами, які пишуть музику європейського рівня, задають тренди, доносять глибинні сенси і власним прикладом з гордістю показують високий рівень творчості, яка народжується в непорівнювано складних умовах війни", - заявила вона.

Україна візьме участь у "Євробаченні-2026" (фото: пресслужба)

Скибінська також заінтригувала глядачів, додавши, що Нацвідбір на ювілейний конкурс матиме несподівані новації:.

"Почнемо розповідати вже незабаром",- додала Оксана.

"Євробачення-2026": що відомо

Ювілейне 70-те Євробачення відбудеться у Відні - фінал конкурсу пройде 16 травня 2026 року на великій сцені Wiener Stadthalle. Півфінали призначено на 12 та 14 травня.

Це вже третій раз, коли столиця Австрії приймає у себе головну музичну подію Європи: вперше це сталося у 1967 році після перемоги Удо Юргенса, а вдруге - у 2015 після тріумфу Кончіти Вурст.

Тепер, завдяки успіху JJ з піснею Wasted Love, Відень знову стане центром європейської музики.

Нагадаємо, на "Євробаченні-2025" Україну представляв гурт Ziferblat із композицією Bird of Pray.

Колектив посів 9-те місце у фіналі, підтвердивши непорушну традицію нашої країни - виходити до фіналу з кожною участю з 2003 року.

Україна досі залишається єдиною країною, яка має такий рекорд в історії конкурсу.