"Евровидение-2026" в Австрии: примет ли участие Украина

Украина примет участие в "Евровидении-2026"

Будущий конкурс будет проходить в Австрии, которая принимает Евровидение в третий раз - на этот раз благодаря победе исполнителя JJ с композицией Wasted Love в Базеле в 2025 году.

Глава украинской делегации Оксана Скибинская отметила, что участие в конурсе станет очередным шансом для Украины заявить о себе на европейской музыкальной сцене.

"Учитывая вызовы, которые поставил прошлый конкурс, мы хотим доказать, что прежде всего Украина поражает крутыми артистами, которые пишут музыку европейского уровня, задают тренды, доносят глубинные смыслы и собственным примером с гордостью показывают высокий уровень творчества, которое рождается в несравнимо сложных условиях войны", - заявила она.

Украина примет участие в "Евровидении-2026" (фото: пресс-служба)

Скибинская также заинтриговала зрителей, добавив, что Нацотбор на юбилейный конкурс будет иметь неожиданные новации:.

"Начнем рассказывать уже вскоре", - добавила Оксана.

"Евровидение-2026": что известно

Юбилейное 70-е Евровидение состоится в Вене - финал конкурса пройдет 16 мая 2026 года на большой сцене Wiener Stadthalle. Полуфиналы назначены на 12 и 14 мая.

Это уже третий раз, когда столица Австрии принимает у себя главное музыкальное событие Европы: впервые это произошло в 1967 году после победы Удо Юргенса, а второй раз - в 2015 после триумфа Кончиты Вурст.

Теперь, благодаря успеху JJ с песней Wasted Love, Вена снова станет центром европейской музыки.

Напомним, на "Евровидении-2025" Украину представляла группа Ziferblat с композицией Bird of Pray.

Коллектив занял 9-е место в финале, подтвердив незыблемую традицию нашей страны - выходить в финал с каждым участием с 2003 года.

Украина до сих пор остается единственной страной, которая имеет такой рекорд в истории конкурса.