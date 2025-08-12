За яку суму Повалій продалася Росії: гучна заява Юрія Рибчинського

Поет, автор відомих пісень та один із засновників сучасної української естрадної пісні Юрій Рибчинський поділився, що стало переломним моментом для Таїсії Повалій, після якого вона остаточно зрадила Україну.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю народного артиста Наталії Влащенко.

Коли Повалій остаточно зрадила Україну

За словами митця, ключова подія відбулася тоді, коли президент-утікач Віктор Янукович запропонував співачці місце у своїй нині забороненій Партії регіонів.

Спершу артистка разом із чоловіком та продюсером Ігорем Ліхутою відмовилася, однак ситуація змінилася після грошової винагороди у розмірі мільйона доларів.

"Переломний момент настав, коли Янукович запросив Повалій депутаткою другим номером у свій список. Коли Ліхута (продюсер та чоловік Повалій. - Ред.) і Тая відмовилися, їм було заплачено мільйон доларів. От з цього все починається", - повідомив артист.

Політичні погляди Таїсії Повалій

У 2012 році Таїсія Повалій балотувалася до Верховної Ради України за списком Партії регіонів, отримавши другий номер, і близько пів року працювала радницею президента-утікача Віктора Януковича.

Після Революції гідності, у травні 2014 року, вона вийшла з фракції Партії регіонів, а восени того ж року її мандат було достроково припинено.

17 вересня 2014-го артистка у складі депутатської групи "За мир і стабільність" відвідала Державну думу РФ.

Секретар РНБО Олександр Турчинов назвав цей візит неповагою до України та зрадою, а МВС відкрило кримінальне провадження за посягання на територіальну цілісність держави.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

На тлі обурення її поїздками та виступами в Росії Повалій скасувала всі концерти та святкування свого 50-річчя в Україні.

22 лютого 2022 року, за два дні до повномасштабного вторгнення, співачка приїхала до Москви на зйомки телепроєкту та залишилася там.

Спочатку вона утримувалася від коментарів, доки не вивезла з України свою літню матір.

Згодом відкрито підтримала політику Володимира Путіна.

"У тому, що сьогодні робить Росія, бачу порятунок. Відчуваю, що Росія зараз мене захищає... Тому я - з Росією", - видала зрадницяю

З 2022 року Повалій постійно проживає у Москві. У 2024-му отримала громадянство РФ і вперше проголосувала на президентських виборах.

Таїсія Повалій (фото: російські ЗМІ)

"Я проголосувала за щасливе майбутнє своєї країни, Росії. Мене переповнює неймовірна гордість...", - заявила запроданка.

У липні 2024-го в інтерв’ю вона підтвердила проросійську позицію: засудила усунення Януковича, негативно оцінила початок бойових дій на Донбасі у 2014-му, назвала Донбас "серцевиною України" та підтримала вторгнення РФ у 2022 році.

Повалій також заявила, що Росія й Україна, на її думку, мають знову об’єднатися в одну державу, а українці та росіяни є "одним народом".