UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

Стало відомо, чому Сніжана Єгорова підтримала Путіна: "Це особисте"

Фагот і Сніжана Єгорова (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Учасник гурту "Танок на майдані Конґо" Олег Михайлюта, він же Фагот, висловився щодо публічної позиції телеведучої Сніжани Єгорової, яка після 2014 року неодноразово поширювала проросійську риторику.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості для OBOZ.UA.

Артист пригадав, що раніше він підтримував хороші стосунки з родиною телеведучої.

"Ми якийсь час дуже добре товаришували і багато спілкувалися. Тоді вона була одружена з режисером Семеном Горовим. Я частенько до них на чайок додому заходив. Тоді вона здавалася цілком розсудливою" - згадує Фагот.

Однак згодом, вважає артист, поведінка жінки могла змінитися під впливом подій у приватному житті.

"Її другий чоловік, Антін Мухарський, з яким теж розлучилася, жорстко пішов у націоналізм. А Сніжана у своєму стилі просто в пику Антіну робить прямо протилежне. І чим крінжовіше це виглядає, тим, напевно, їй здається, ефективнішим", - вважає він.

Антін Мухарський (фото: instagram.com/antinsprojects)

Михайлюта також припустив, що щирість заяв Сніжани викликає сумніви, оскільки вона може просто грати роль, не розуміючи, де закінчується сцена.

"Чи щира вона в цих заявах? Знаючи її, можна сказати так: хороші актори іноді настільки майстерно заграються, що важко зрозуміти, де правда, а де гра. Моє враження: це театральна постановка", - додав Фагот.

Що відомо про позицію Сніжани Єгорової

Напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну телеведуча опублікувала в соцмережах резонансну заяву на підтримку президента РФ Путіна.

У своєму дописі Єгорова назвала його "героєм нашого часу" та звернулася до українців із закликом "очистити свідомість" за допомогою пропагандистських відео.

Сніжана Єгорова (фото: відкриті джерела)

"Я підтримую Володимира Путіна! І нехай ця таблетка від божевілля очистить ваш мозок від темної сторони Свідомості! Дивіться як акт екзорцизму, якщо не хочете, щоб на пекло перетворився ваш будинок", - стверджувала вона.

Наразі Єгорова мешкає в Туреччині, перебуває під українськими санкціями, накладеними ще у 2022-му, та продовжує поширювати проросійські меседжі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніСнежана ЕгороваЗірки шоу-бізнесу