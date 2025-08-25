Фагот з ТНМК розніс Данилка за хіти російською: "Це полтавський жлоб у ньому"

Чому Данилко не перекладає свої хіти

На думку Фагота, справа не в складності адаптації чи музичному звучанні, а в елементарному небажанні артиста змінюватися відповідно до часу.

"Ой, та все можливо - треба лише захотіти. Мені ніколи не подобалися ці відмовки: важко перекладати. Звісно, музика мови інша, але головне ж - бажання. А це просто небажання трансформуватися", - наголосив він.

Музикант припускає, що Данилко може сприймати ідею перекладу як загрозу власному его, хоча вважає це абсолютно безпідставним.

"Не знаю, можливо, він сприймає це як наступ на своє его. Але насправді нічого страшного не станеться", - зауважив артист.

Олег також згадав, як колись намагався переконати іншу зірку - Олю Полякову - перейти на українську мову в музиці. І, на його думку, цей приклад говорить сам за себе.

"Я пам’ятаю, у мене була суперечка з Поляковою, коли намагався переконати її в доцільності перекладу пісень українською, а вона обурювалась: "Я що, повинна все співати українською?" Це було давно. Кажу: "Ну нехай не все, але хоча б почни". А тепер дивлюсь на афіші - сто відсотків матеріалу українською мовою. Все переклала - молодець. Якби ще десять років тому почала, була б ще більшим молодцем", - розповів виконавець.

Однак щодо Данилка у нього інша оцінка - значно критичніша.

"А Данилко впирається. Але це навіть не він, це полтавський жлоб у ньому впирається", - емоційно підсумував Фагот.

Нагадаємо, раніше Андрій Данилко пояснив, чому досі спілкується російською.

За його словами, мова - це насамперед інструмент для спілкування, і він не бачить сенсу відмовлятися від неї, якщо це ускладнить комунікацію з колегами, як-от Лайма Вайкуле.

Співак також нагадав, що більшість його пісень створювалися саме російською, і він не розуміє, навіщо мав би змінювати себе лише через мовне питання.