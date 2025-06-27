Фільм "Ліло і Стіч" отримає продовження: що відомо про другу частину (відео)

Милий прибулець Стіч повертається! Студія Disney підтвердила продовження стрічки популярного лайв-екшену. І зробили це особливим чином.
Що відомо про продовження фільму, розповідає РБК-Україна.
Ремейк популярного мультфільму став хітом серед глядачів і однією з найуспішніших робіт студії за останні роки. За час прем'єри творцям вдалося зібрати понад 910 мільйонів у світовому прокаті.
Вони ухвалили рішення продовжити франшизу. Про другу частину фільму оголосили 26 червня - ця дата є відсиланням до номера головного героя Стіча, також відомого як Експеримент 626.
Так, творці розмістили кумедний ролик, на якому прибулець бешкетує за кермом та анонсує другу частину фільму "Ліло і Стіч".
Користувачі радісно зреагували на можливість побачити продовження фільму з улюбленими героями.
Сюжет майбутнього сиквелу та дата прем’єри поки не розкриваються. У першій стрічці головні ролі виконали Майя Келоха в ролі Ліло, Сідні Аґудонґ - Нані, Кайпо Дудуа - Девід. Стіча озвучив Кріс Сандерс. Найімовірніше, що ці та інші актори повернуться у продовженні.
Загалом сюжет фільму розгортається навколо родинних стосунків. Переживаючи смерть батьків, Ліло загадує бажання зустріти друга. І тут у її життя вривається прибулець, якому вона дає ім'я Стіч.
Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть одного з акторів стрічки. Не стало актора Девіда Гекілі Кенуї Белла. Він пішов з життя у віці 46 років. У фільмі зіграв гавайця, який впускає морозиво, коли бачить інопланетян.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Variety, Instagram Disney.