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Фильм "Лило и Стич" получит продолжение: что известно о второй части (видео)

Disney объявил о продолжении "Лило и Стич" забавным видео (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Милый пришелец Стич возвращается! Студия Disney подтвердила продолжение ленты популярного лайв-экшена. И сделали это особым образом.

Что известно о продолжении фильма, рассказывает РБК-Украина.

"Лило и Стич 2": что известно о новом фильме

Ремейк популярного мультфильма стал хитом среди зрителей и одной из самых успешных работ студии за последние годы. За время премьеры создателям удалось собрать более 910 миллионов в мировом прокате.

Они приняли решение продолжить франшизу. О второй части фильма объявили 26 июня - эта дата является отсылкой к номеру главного героя Стича, также известного как Эксперимент 626.

Так, создатели разместили забавный ролик, на котором пришелец бесчинствует за рулем и анонсирует вторую часть фильма "Лило и Стич".

Как отреагировали в сети

Пользователи радостно отреагировали на возможность увидеть продолжение фильма с любимыми героями.

  • "Не могу дождаться больше пушистого хаоса".
  • "Мы готовы к еще большему хаосу!"
  • "Вы только что сделали один из дней года еще лучше".
  • "Не могу дождаться больше Стича! И пора ввести Ангела и Рубена. О, и дайте Джамбе арку искупления".

В разработке 2 часть "Лило и Стич" (скриншот)

Что известно об актерском составе 2 части

Сюжет будущего сиквела и дата премьеры пока не раскрываются. В первой ленте главные роли исполнили Майя Келоха в роли Лило, Сидни Агудонг - Нани, Кайпо Дудуа - Дэвид. Стича озвучил Крис Сандерс. Вероятнее всего, что эти и другие актеры вернутся в продолжении.

В целом сюжет фильма разворачивается вокруг семейных отношений. Переживая смерть родителей, Лило загадывает желание встретить друга. И тут в ее жизнь врывается пришелец, которому она дает имя Стич.


Напомним, ранее стало известно о смерти одного из актеров ленты. Не стало актера Дэвида Хэкили Кенуи Белла. Он ушел из жизни в возрасте 46 лет. В фильме сыграл гавайца, который впускает мороженое, когда видит инопланетян.

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При написании материала были использованы следующие источники: Variety, Instagram Disney.

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