Фінал "І просто так": що означали останні слова Керрі Бредшоу

Серіал "І просто так", продовження культової франшизи "Секс і місто" офіційно завершився на третьому сезоні. У фіналі Керрі Бредшоу (Сара Джессіка Паркер) знайшла внутрішній спокій і остаточно прийняла своє життя самотньої жінки. Та що означали її останні слова?

РБК-Україна розповідає, який сенс приховувався у фінальній фразі головної героїні та що відомо про фінал. У матеріалі присутні спойлери!

Фінал "І просто так": що означали останні слова Керрі

На початку фінального 12 епізоду Керрі під час сніданку у закладі отримує від тамтешньої офіціанти ляльку-компаньйона, яка стала символом її самотності.

Зрештою завдяки підтримці друзів і власним роздумам вона відкрила для себе радість самостійного життя: послухала Бері Вайта та завершила епілог свого роману важливою фразою.

"Жінка зрозуміла, що вона не одна. Вона була сама по собі", - написала вона.

Фінальні кадри показують, як Керрі крокує коридором, а музика переходить у тему з оригінального серіалу. Таким чином автори завершили коло історії героїні, яка отримала нове бачення власного життя - самотність теж може бути щасливою.

Щодо друзів Бредшоу, Шарлотта поступово відновлює інтимне життя з Гаррі та приймає гендерну ідентичність Рок, Міранда - на шляху до зміцнення стосунків з Джой і нового статусу бабусі, а Ліза та Сіма переосмислюють свої стосунки.

Кадри з фіналу "І просто так" (скриншот)

Чому Керрі Бредшоу залишилася самотньою у фіналі

Шоуранер Майкл Патрік Кінг не хотів повторювати історію, тому у фіналі Керрі обирає себе.

"Саме це я хотів передати як відгомін до фіналу "Сексу і місто", коли Керрі йшла вулицею і казала: "Найважливіші стосунки - це ті, що у тебе з собою. І якщо ти знайдеш когось, кого любиш, і ця любов відповідає тобі, ну це чудово". І це прекрасно. Але потім містер Біг подзвонив їй і казав, що приїжджає", - сказав він.

Цього разу творці вирішили розіграти ситуацію, коли "ніхто не прийде". Вони були певні, що героїня Паркер може дійти до абсолютного прийняття власної свободи.

"Весь сезон був присвячений тому, щоб вона відчула це. Зокрема, останній епізод був про створення стільки хаосу, любові та родинного тепла навколо неї, щоб глядач відчув, що вона не сама. Але коли вона заходить у той прекрасний дім тихо і їсть гарбузовий пиріг ложкою, ти розумієш: "О, це теж непогане життя. Це доволі хороше життя", - пояснив він.



Що відомо про сиквел "Сексу і міста"

Нагадаємо, американський серіал "І просто так" вийшов 9 грудня 2021 року на HBO Max. А згодом отримав другий та третій сезон. Новину про завершення проєкту повідомили незадовго до виходу фінальних епізодів.

Глядачі шоу за час його трансляції ділилися різними реакціями. Було багато критики щодо історій та змін в житті героїв. Багато хто вважає, що проєкт все ж таки могли скасувати через надмірну критику.

Своєю чергою шоуранер проєкту наполягає, що рішення про закриття виникло природно. А приховували його, аби не зіпсувати глядачам відчуття під час перегляду.

"Якби ви знали, що це останній сезон, ви б не думали про те, щоб щось виправити. Ви б просто сказали: "Ну, все, закінчилося". Я дійсно вважав, що серіал був дуже цікавим. Цей сезон був дуже активним", - зазначив він.