ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У новому трейлері 2 сезону "Венздей" заінтригували поверненням відомого героя (відео)

П'ятниця 15 серпня 2025 08:20
UA EN RU
У новому трейлері 2 сезону "Венздей" заінтригували поверненням відомого героя (відео) У трейлері "Венздей 2" також натякнули на появу Леді Гаги (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

На Netflix вийшов трейлер другої частини нового сезону популярного серіалу "Венздей". На фанатів чекає несподіванка - повернення персонажки, яка загинула у фіналі першого сезону.

РБК-Укрїна розповідає, коли вийдуть нові епізоди серіалу та чим потішать глядачів у продовженні.

Що показали у новому трейлері "Венздей"

У відео головна героїня прокидається після коми, в яку впала внаслідок останньої сутички з Тайлером.

Справжнім здивуванням для неї стає поява знайомого обличчя - директорки Вімс (Гвендолін Крісті), яка загинула у фіналі першого сезону.

Перевдягнена у медсестру вона жартівливо звернулася до Венздей.

"Прокидайся, сонечко! Готова до губчастої ванни?" - заявила вона.

Далі дія переноситься у світ снів із дверима в нікуди та гігантською статуєю горгони з каміном у роті.

У новому трейлері 2 сезону &quot;Венздей&quot; заінтригували поверненням відомого героя (відео)Хто повернеться у другій частині "Венздей" (скриншот)

Глядачі також побачать, як героїня Дженни Ортеги нарешті зізнається Енід, що на них обох полює Тайлер, і вона планує цьому завадити.

Проте подруга звинувачує її в тому, що злочинець втік. У цей момент Вімс стає на бік Енід, хоча та її не бачить.

Кадри з другої частини "Венздей-2" (скриншоти)

Додаткову інтригу додав загадковий голос у фіналі трейлера, який нагадує Леді Гагу.

"Обережно, за все доведеться заплатити", - йдеться у ролику.

Як відомо, артистка може втілити у серіалі викладачку академії Невермор, яка спеціалізується на темних мистецтвах.

Коли вийде продовження 2 сезону "Венздей"

Перші чотири серії вийшли 6 серпня і вже потрапили у топ переглядів Netflix із понад 50 мільйонами глядачів по всьому світу.

Прем’єра другої половини сезону запланована на 3 вересня.


Раніше ми розповідали, чому серіал покинув Персі Гайнз-Вайт та як у продовжені пояснили зникнення його героя.

Також обговорювали, як новий образ Кетрін Зета-Джонс у "Венздей 2" спровокував палкі дискусії в соцмережах.

Вас також може зацікавити:

При написанні матеріалу були використані такі джерела: Netflix, Variety.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу фильмы
Новини
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Трамп зробив заяву про перемир'я в Україні та "три локації" для зустрічі із Зеленським
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія