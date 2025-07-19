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З Фреймут, Дорофєєвою та Шевченком: як дружина Усика провела вечір перед його боєм з Дюбуа (фото)

Дружина Усика Катерина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Поліна Іваненко

Вже цієї ночі боксер Олександр Усик вийде на ринг проти Даніеля Дюбуа. І напередодні його дружина Катерина провела благодійний вечір, на якому "засвітилися" зірки.

Хто був на івенті, розповідає РБК-Україна.

Як дружина Усика провела вечір перед боєм

Так, у Лондоні відбувся Business and Charity Gala Dinner. Цей вечір було організовано на підтримку Усика та задля благодійної мети. 

На івенті зібралися друзі боксера та відомі персони. Так, дружина Усика ділилася фото з Ольгою Фреймут, Колею Сєргою та ветеранкою Ольгою Рукавішніковою.

 

Дружина Усика провела вечірку напередодні боя чоловіка (скріншоти)

Також для гостей виступала Надя Дорофєєва. Цього вечора саме вона може виконати гімн Україні перед початком бою Усика проти Дюбуа.

Дорофєєва та дружина Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама співачка вже поділилася враженнями від заходу. 

"Це був вечір про силу. Про єдність. Про віру, яка тримає всіх українців вже понад три роки", - написала Надя.

 

А ще на благодійному вечорі з'явився легендарний футболіст Андрій Шевченко. Він, як помітно на фото, у гарних стосунках з Усиком та щиро вітав його дружину.

 

Вечір перед боєм Усика  (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама дружина боксера подякувала гостям. На івенті вони збирали кошти на підтримку України.

"Дякую усім, хто вчора був присутній на благодійному вечорі. Разом з Вами, ми - сила. Разом з Вами, ми - непереможні. Все буде Україна", - написала вона.

 

Коли буде бій Усика та Дюбуа

Реванш Усик - Дюбуа 2 відбудеться 19 липня. Подія почнеться о 19:00, а орієнтовний час головного бою- приблизно 23:30 за київським часом.

В України дивитися бій Усика та Дюбуа можна на MEGOGO та на DAZN. Але варто знати, трансляції не безкоштовні.

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