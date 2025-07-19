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С Фреймут, Дорофеевой и Шевченко: как жена Усика провела вечер перед его боем с Дюбуа (фото)

Жена Усика Екатерина (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Автор: Полина Иваненко

Уже этой ночью боксер Александр Усик выйдет на ринг против Даниэля Дюбуа. И накануне его жена Екатерина провела благотворительный вечер, на котором "засветились" звезды.

Кто был на ивенте, рассказывает РБК-Украина.

Как жена Усика провела вечер перед боем

Так, в Лондоне состоялся Business and Charity Gala Dinner. Этот вечер был организован в поддержку Усика и для благотворительной цели.

На ивенте собрались друзья боксера и известные персоны. Так, жена Усика делилась фото с Ольгой Фреймут, Колей Сергой и ветеранкой Ольгой Рукавишниковой.

 

Жена Усика провела вечеринку накануне боя мужа (скриншоты)

Также для гостей выступала Надя Дорофеева. В этот вечер именно она может исполнить гимн Украины перед началом боя Усика против Дюбуа.

Дорофеева и жена Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама певица уже поделилась впечатлениями от мероприятия.

"Это был вечер о силе. О единстве. О вере, которая держит всех украинцев уже более трех лет", - написала Надя.

 

А еще на благотворительном вечере появился легендарный футболист Андрей Шевченко. Он, как заметно на фото, в хороших отношениях с Усиком и искренне поздравлял его жену.

 

Вечер перед боем Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)

Сама жена боксера поблагодарила гостей. На ивенте они собирали средства на поддержку Украины.

"Спасибо всем, кто вчера присутствовал на благотворительном вечере. Вместе с Вами, мы - сила. Вместе с Вами, мы - непобедимы. Все будет Украина", - написала она.

Когда будет бой Усика и Дюбуа

Реванш Усик - Дюбуа 2 состоится 19 июля. Событие начнется в 19:00, а ориентировочное время главного боя - примерно 23:30 по киевскому времени.

В Украине смотреть бой Усика и Дюбуа можно на MEGOGO и на DAZN. Но стоит знать, трансляции не бесплатные.

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