Фреймут розкритикувала "вірусний" букет за пів мільйона: "Презент недоречний"

Ведуча Ольга Фреймут прокоментувала подію, про яку активно говорять в мережі - у Києві замовили розкішний букет у формі ведмедика, вартість якого сягає понад 500 тисяч гривень. Незвичайний презент створила студія блогерки Насті Скальницької, їй також довелося робити публічні заяви.

Що відомо про букет та чому його "приписали" нардепу, розповідає РБК-Україна .

З чого усе почалося

Днями соцмережі спантеличило нове відео від Скальницької. Вона показала незвичайне замовлення, яке виконала її флористична студія. Невідомий замовив велетенського ведмедя з троянд.

Повідомлялося, що його вартість - 536 тисяч гривень. Розміри подарунка та його "цінник" спровокували неабиякі дискусії. Коментатори писали, що такі презенти недоречні в умовах повномасштабної війни, адже витрачати настільки великі суми на квіти - нібито "крінж".

А потім Telegram-канали почали стверджувати, що замовником букету нібито виявився депутат Артем Дубнов.

Букет Скальницької (скріншот)

Реакція Фреймут

На сторінці "Марафону Сучасних Манер", який веде Фреймут, вийшов допис від її імені. І в ньому йшлося як про депутата, так і про недоречність цього букета.

"Дозволю собі прокоментувати букет депутата Артема Дубнова. Шановні шанувальники та Артеме, даруйте ті квіти, які пані зможе втримати в руках. Принаймні, поки ця пані жива (бо є моменти, коли доречно слати квіти в кошиках, але це інша, сумна історія)", - йшлося в дописі.

Фреймут закликала дівчат навчитися відмовлятися від подарунків, якщо "презент недоречний". За словами ведучої, можна відправити записку чи повідомлення та пояснити свою відмову від подарунка, але без деталей.

"І не пояснювати чому: "бо це вульгарно", "бо після такої "копиці троянд доведеться віддатися, а ви мені навіть не подобаєтеся ", "бо моя квартира замаленька для цього бамбетля". Дівчата, бажаю всім кавалерів, які вміють дарувати квіти, схожі на вас. І ще, вмійте казати "ні" - часто воно сексуальніше за вимушене "так", - резюмувала Фреймут.

Допис Фреймут (скріншот)

Що написала Скальницька

Але пізніше в коментарі під дописом "прийшла" сама власниця студії. Скальницька спростувала інформацію про те, що букет замовляв саме нардеп.

"Можу сказати, що інформація фейк! Ми не можемо розголошувати не одного нашого замовника, але точно скажу, що інформація щодо замовника є неправдою!" - заявила вона.

У відповідь на це Фреймут написала, що змінить текст під дописом з поваги до блогерки.

Вона дійсно прибрала згадку про депутата, але критику букета за пів мільйона залишила.

Оновлений допис Фреймут (скріншот)