Фреймут раскритиковала "вирусный" букет за полмиллиона: "Презент неуместный"

Понедельник 22 сентября 2025 15:59
Фреймут раскритиковала "вирусный" букет за полмиллиона: "Презент неуместный" Ольга Фреймут высказалась о мишке из роз (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Ведущая Ольга Фреймут прокомментировала событие, о котором активно говорят в сети - в Киеве заказали роскошный букет в форме мишки, стоимость которого достигает более 500 тысяч гривен. Необычный презент создала студия блогерши Насти Скальницкой, ей тоже пришлось делать публичные заявления.

Что известно о букете и почему его "приписали" нардепу, рассказывает РБК-Украина.

С чего все началось

На днях соцсети озадачило новое видео от Скальницкой. Она показала необычный заказ, который выполнила ее флористическая студия. Неизвестный заказал гигантского медведя из роз.

Сообщалось, что его стоимость - 536 тысяч гривен. Размеры подарка и его "ценник" спровоцировали серьезные дискуссии. Комментаторы писали, что такие презенты неуместны в условиях полномасштабной войны, ведь тратить столь большие суммы на цветы - якобы "кринж".

А потом Telegram-каналы начали утверждать, что заказчиком букета якобы оказался депутат Артем Дубнов.

Фреймут раскритиковала &quot;вирусный&quot; букет за полмиллиона: &quot;Презент неуместный&quot;Букет Скальницкой (скриншот)

Реакция Фреймут

На странице "Марафона Современных Манер", который ведет Фреймут, вышел пост от ее имени. И в нем говорилось как о депутате, так и о неуместности этого букета.

"Позволю себе прокомментировать букет депутата Артема Дубнова. Уважаемые поклонники и Артем, дарите те цветы, которые дама сможет удержать в руках. По крайней мере, пока эта дама жива (потому что есть моменты, когда уместно слать цветы в корзинах, но это другая, печальная история)", - говорилось в посте.

Фреймут призвала девушек научиться отказываться от подарков, если "презент неуместен". По словам ведущей, можно отправить записку или сообщение и объяснить свой отказ от подарка, но без деталей.

"И не объяснять почему: "потому что это вульгарно", "потому что после такой "охапки роз" придется отдаться, а вы мне даже не нравитесь", "потому что моя квартира маловата для этого бамбетля". Девушки, желаю всем кавалеров, которые умеют дарить цветы, похожие на вас. И еще, умейте говорить "нет" - часто оно сексуальнее вынужденного "да", - резюмировала Фреймут.

Фреймут раскритиковала &quot;вирусный&quot; букет за полмиллиона: &quot;Презент неуместный&quot;Сообщение Фреймут (скриншот)

Что написала Скальницкая

Но позже в комментарии под пост "пришла" сама владелица студии. Скальницкая опровергла информацию о том, что букет заказывал именно нардеп.

"Могу сказать, что информация фейк! Мы не можем разглашать ни одного нашего заказчика, но точно скажу, что информация о заказчике является неправдой!" - заявила она.

В ответ на это Фреймут написала, что изменит текст под постом из уважения к блогерше.

Она действительно убрала упоминание о депутате, но критику букета за полмиллиона оставила.

Фреймут раскритиковала &quot;вирусный&quot; букет за полмиллиона: &quot;Презент неуместный&quot;Обновленный пост Фреймут (скриншот)

При создании материала были использованы источники: Instagram-страницы Скальницкой и "Марафона Современных Манер".

