Стало відомо, де зараз Ольга Фреймут: ведуча показала мальовничі краєвиди

Телеведуча Ольга Фреймут, яка під час війни живе з сім'єю в Англії, приїхала в Україну і похизувалася відпочинком у Карпатах.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Де відпочиває Фреймут

Телеведуча опублікувала кілька відео в Stories і показала, що вона з сім'єю орендувала панорамний будиночок на висоті 1000 м з видом на Чорногірський хребет. Також на території є чани, в яких можна розслабитися і відпочити.

"З похресниками та дітьми створюємо собі спогади в Карпатах", - зазначила Фреймут.

Фреймут показала, де відпочиває (скриншоти)

Скільки коштує відпочинок як в Олі Фреймут

Зазначимо, що вартість проживання на двох у такому будинку з терасою і чаном - 5000 грн/доба, від трьох діб - 4500 грн/доба. Вартість за 3-4 особи - +500 грн на добу за кожного.

Де зараз Ольга Фреймут (скриншот)

Хто така Оля Фреймут

Фреймут - відома українська телеведуча, яка працювала над такими проєктами, як "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" і "Голос країни. Перезавантаження".

У 2014-2015 роках вона була ведучою програми "Інспектор Фреймут" на телеканалі "1+1".

Має трьох дітей.

Старшу доньку Злату телеведуча народила 2006 року у Великій Британії від бізнесмена Ніла Мітчелла.

Вдруге Фреймут вийшла заміж за продюсера Володимира Локотка. У 2016 році у пари народився син Валерій, а у 2017-му - дочка Євдокія.

Після початку повномасштабної війни Ольга разом із двома молодшими дітьми переїхала до Лондона, де і зараз проживає.

Ольга Фреймут з молодшими дітьми (фото: instagram.com/freimutolia)