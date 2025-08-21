Герої на всі часи: 5 українських фільмів про відчайдухів, які не скорилися ворогам

"Троє" (2025)

Події відбуваються у 1920-му році. Фільм розповідає про махновців, які вирішили пограбувати більшовиків. Та щось йде не так, і тепер за ними женеться елітний загін з Петрограда. Вороги навіть не підозрюють наскільки завзяті наші герої.

Фільм обіцяє багато екшену, а ще масштабні сцени. Зокрема, для зйомок було задіяно 30 коней та виготовлено історичну зброю.

"Довбуш" (2023)

Найдорожчий фільм, підтриманий Держкіно, розповідає історію епічного протистояння Олекси Довбуша з польською владою. Стрічка охоплює тривалий період життя героя - від служби у польській армії до становлення легендарним ватажком опришків.

У зніманнях "Довбуша" одночасно було задіяно до 600 людей, а всього для фільму створили 1000 унікальних костюмів. Стрічка вражає увагою до деталей при неймовірній видовищності.

"Кіборги. Герої не вмирають" (2017)

Один з перших і найкращих українських фільмів про війну, яка почалася ще у 2014-му році. Стрічка розповідає про героїчну оборону Донецького аеропорту, яка в реальності тривала 242 дні. Герої фільму - ті самі "Кіборги", які до останнього тримали оборону ДАПу.

"Кіборги" консультували справжні захисники ДАПу, які стали прототипами головних героїв. Завдяки цьому діалоги у фільмі набули правдивості, а екіпірування та бої відповідають дійсності, наскільки це можливо у кіно.

"Богдан-Зиновій Хмельницький" (2006)

Справжня українська класика епічного жанру. Стрічка розповідає про бій під Збаражем під час визвольної війни українського народу проти панування шляхетської Польщі. У центрі сюжету Богдан Хмельницький, який розкривається перед нами як геніальний стратег та звичайна людина зі своїми слабкостями і муками кохання.

Микола Мащенко спершу хотів зробити цілий серіал про постать Хмельницького, але завадив брак коштів. У результаті вийшов односерійний фільм, що навіть через 20 років вражає постановками боїв. Бо тут режисер не пішов на жодні компроміси й для батальних сцен одночасно задіяли понад 3000 людей масовки.

"Нескорений" (2000)

"Нескорений" - єдиний художній фільм, де в центрі історії стоїть постать Романа Шухевича. Головний герой очолює збройну боротьбу проти НКВС, де численні перестрілки переплітаються зі шпигунськими іграми та особистою драмою.

Фільм посилається на історичні джерела, але формує власну, міфологічну історію діяльності Шухевича. Попри відносно невеликий бюджет (півмільйона доларів на нинішні кошти), у фільмі не замало бойових сцен, а сам він знімався аж у чотирьох регіонах, - у Карпатах, Києві, Одесі та Львові.