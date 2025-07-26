Глінська з "МастерШеф" дала рецепт запіканки з тіста філо: "Дуже просто і дуже смачно"

Переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася рецептом простої, але вишуканої страви - запіканки з тіста філо. Вона підходить як для сніданку.
Як повідомляє РБК-Україна, рецептом простої запіканки Глінська поділилася в Stories на своїй сторінці в Instagram.
"Тут все дуже просто і дуже смачно", - запевнила Глінська та показала апетитні фото рум’яної страви.
Кулінарка радить взяти 8 листів тіста філо, загорнути у них начинку у вигляді рулетів і викласти їх на деко з пергаментом. Потім запікати в духовці при температурі 190°C приблизно 15 хвилин.
350 грамів кисломолочного сиру
2 яйця
100 грамів сметани
100 грамів бринзи
300 грамів зеленої цибулі
300 грамів шпинату
кріп
80 грамів моцарели
3 відварені картоплини (натерти на крупній тертці)
сіль.
Цибулю та шпинат перед додаванням до начинки слід пасерувати.
Заморожено тісто - знахідка для тих, хто любить випічку, але не хоче витрачати на це багато часу. І якщо ви плануєте щось готувати з філо, врахуйте наступні поради:
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