Глінська з "МастерШеф" дала рецепт запіканки з тіста філо: "Дуже просто і дуже смачно"

Що готувати з тіста філо

"Тут все дуже просто і дуже смачно", - запевнила Глінська та показала апетитні фото рум’яної страви.

Запіканка з тіста філо (скріншот)

Кулінарка радить взяти 8 листів тіста філо, загорнути у них начинку у вигляді рулетів і викласти їх на деко з пергаментом. Потім запікати в духовці при температурі 190°C приблизно 15 хвилин.

Для начинки вам знадобляться такі інгредієнти:

350 грамів кисломолочного сиру

2 яйця

100 грамів сметани

100 грамів бринзи

300 грамів зеленої цибулі

300 грамів шпинату

кріп

80 грамів моцарели

3 відварені картоплини (натерти на крупній тертці)

сіль.

Цибулю та шпинат перед додаванням до начинки слід пасерувати.

Глінська дала рецепт запіканки з сиром (скріншот)

Як готувати з тіста філа - основні поради

Заморожено тісто - знахідка для тих, хто любить випічку, але не хоче витрачати на це багато часу. І якщо ви плануєте щось готувати з філо, врахуйте наступні поради: