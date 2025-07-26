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Глінська з "МастерШеф" дала рецепт запіканки з тіста філо: "Дуже просто і дуже смачно"

Ліза Глінська (фото надане кулінаркою)
Автор: Поліна Іваненко

Переможниця та суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ліза Глінська поділилася рецептом простої, але вишуканої страви - запіканки з тіста філо. Вона підходить як для сніданку.

Як повідомляє РБК-Україна, рецептом простої запіканки Глінська поділилася в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Що готувати з тіста філо

"Тут все дуже просто і дуже смачно", - запевнила Глінська та показала апетитні фото рум’яної страви.

Запіканка з тіста філо (скріншот)

Кулінарка радить взяти 8 листів тіста філо, загорнути у них начинку у вигляді рулетів і викласти їх на деко з пергаментом. Потім запікати в духовці при температурі 190°C приблизно 15 хвилин.

Для начинки вам знадобляться такі інгредієнти:

  • 350 грамів кисломолочного сиру

  • 2 яйця

  • 100 грамів сметани

  • 100 грамів бринзи

  • 300 грамів зеленої цибулі

  • 300 грамів шпинату

  • кріп

  • 80 грамів моцарели

  • 3 відварені картоплини (натерти на крупній тертці)

  • сіль.

Цибулю та шпинат перед додаванням до начинки слід пасерувати.

Глінська дала рецепт запіканки з сиром (скріншот)

Як готувати з тіста філа - основні поради

Заморожено тісто - знахідка для тих, хто любить випічку, але не хоче витрачати на це багато часу. І якщо ви плануєте щось готувати з філо, врахуйте наступні поради:

  • Швидко працюйте з тістом, бо воно дуже ніжне. Філо висихає буквально за хвилини на повітрі. Завжди тримайте тісто, з яким не працюєте, накритим вологим рушником або плівкою.
  • Не можна катати чи м’яти. Тісто дуже тонке й ламке, його не треба розтягувати, бо воно вже готове до використання.
  • Промащуйте кожен шар. Щоб філо стало хрумким і не злипалося, кожен аркуш змащуйте розтопленим вершковим маслом або олією (можна за допомогою пензлика). Це також дає рум’яну скоринку після випікання.
  • Загортайте щільно, але не стискайте. Коли формуєте рулети чи конверти, щільно загортайте начинку, але не перетискайте, бо тісто може порватися.
  • Підберіть правильну температуру випікання. Філо швидко запікається: оптимальна температура 180-200 градусів, а час залежить від страви (часто 15–25 хв). Стежте, щоб не пересушити верх.
  • Не кладіть надто вологу начинку. Вона має бути максимально сухою (шпинат і цибулю слід обсмажити або відтиснути). Інакше тісто розмокне й не буде хрустким.
  • Для десертів додайте цукор між шарами. У солодких стравах між листами можна сипати трохи цукру чи кориці, це зробить страву більш карамелізованою.

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